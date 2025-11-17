Отчаянные времена для пингвинов: птицы борются с железными гигантами за рыбу в океане

Исследователи обнаружили, что пингвины оказались в уязвимом положении. Причиной того, что птицы столкнулись с угрозой исчезновения называют то, что им приходится конкурировать за рыбу с рыболовецкими судами.

В новом исследовании, проведенном командой из Университета Сент-Эндрюс, ученые обнаружили, что находящиеся под угрозой исчезновения африканские пингвины (Spheniscus demersus) значительно чаще кормятся в тех же районах, что и коммерческие рыболовные суда, в годы низкой численности рыбы. Это, как считают ученые, усиливает конкуренцию за пищу и усиливает давление на вид, уже находящийся в кризисе, пишет PHYS.org

Авторы исследования отмечают, что их работа представляет собой новый показатель, называемый "интенсивностью перекрытия", который впервые измеряет не только площадь общего пространства между пингвинами и рыболовецкими судами, но также и количество пингвинов, фактически затронутых перекрытием.

Отметим, что популяция африканских пингвинов резко сократилась почти на 80% за последние три десятилетия, отчасти из-за конкуренции с местными промыслами сардин и анчоусов, составляющих основу питания пингвинов. Местный промысел ведется с помощью кошелькового невода — большой рыболовной сети, используемой для ловли косяков рыбы путем их окружения.

По словам ведущего автора исследования, доктора Жаклин Гленкросс из Шотландского института океанов при Университете Сент-Эндрюс, они с коллегами хотели найти наиболее эффективный способ оценки того, сколько пингвинов потенциально подвержено влиянию близлежащего рыболовства, а не только мест перекрытия ареалов.

В ходе исследования команда использовала данные слежения за пингвинами на островах Роббен и Дассен и обнаружила резкое увеличение перекрытия ареалов в годы дефицита корма. Например, в 2016 году, в год низкой биомассы рыбы, около 2% пингвинов перекрывались с активными рыболовными судами. В то же время, в годы с более высоким уровнем популяции рыбы перекрытие сокращалось до 4%.

Результаты новой работы ученых свидетельствуют о том, что конкуренция между рыболовством и пингвинами, вероятно, может обостряться в периоды дефицита добычи, представляя наибольший риск в такие чувствительные периоды, как выращивание птенцов, когда взрослым пингвинам необходимо эффективно добывать корм для своего потомства.

Авторы отмечают, что количественная оценка интенсивности перекрытия на уровне популяции позволяет использовать исследование в качестве нового инструмента для оценки экологических рисков и обоснования экосистемного управления рыболовством. Данные также имеют значение для проектирования динамичных морских охраняемых территорий, способных реагировать на изменения в динамике отношений хищников и жертв в режиме реального времени.

