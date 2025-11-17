Відчайдушні часи для пінгвінів: птахи борються із залізними гігантами за рибу в океані

Дослідники виявили, що пінгвіни опинилися в уразливому становищі. Причиною того, що птахи зіткнулися із загрозою зникнення називають те, що їм доводиться конкурувати за рибу з риболовецькими суднами.

У новому дослідженні, проведеному командою з Університету Сент-Ендрюс, вчені виявили, що африканські пінгвіни (Spheniscus demersus), які перебувають під загрозою зникнення, значно частіше годуються в тих самих районах, що й комерційні рибальські судна, в роки низької чисельності риби. Це, як вважають учені, посилює конкуренцію за їжу і посилює тиск на вид, що вже перебуває в кризі, пише PHYS.org

Автори дослідження зазначають, що їхня робота є новим показником, званим "інтенсивністю перекриття", який уперше вимірює не тільки площу спільного простору між пінгвінами та риболовецькими суднами, а й також і кількість пінгвінів, які фактично зачеплені перекриттям.

Зазначимо, що популяція африканських пінгвінів різко скоротилася майже на 80% за останні три десятиліття, частково через конкуренцію з місцевими промислами сардин і анчоусів, що становлять основу харчування пінгвінів. Місцевий промисел ведеться за допомогою гаманцевого невода — великої рибальської сітки, використовуваної для лову косяків риби шляхом їхнього оточення.

За словами провідного автора дослідження, доктора Жаклін Гленкросс із Шотландського інституту океанів при Університеті Сент-Ендрюс, вони з колегами хотіли знайти найефективніший спосіб оцінити, скільки пінгвінів потенційно зазнають впливу прилеглого рибальства, а не тільки місць перекриття ареалів.

Під час дослідження команда використовувала дані стеження за пінгвінами на островах Роббен і Дассен і виявила різке збільшення перекриття ареалів у роки дефіциту корму. Наприклад, у 2016 році, в рік низької біомаси риби, близько 2% пінгвінів перекривалися з активними рибальськими суднами. Водночас у роки з вищим рівнем популяції риби перекриття скорочувалося до 4%.

Результати нової роботи вчених свідчать про те, що конкуренція між рибальством і пінгвінами, ймовірно, може загострюватися в періоди дефіциту видобутку, становлячи найбільший ризик у такі чутливі періоди, як вирощування пташенят, коли дорослим пінгвінам необхідно ефективно добувати корм для свого потомства.

Автори зазначають, що кількісна оцінка інтенсивності перекриття на рівні популяції дає змогу використовувати дослідження як новий інструмент для оцінки екологічних ризиків та обґрунтування екосистемного управління рибальством. Дані також мають значення для проєктування динамічних морських охоронних територій, здатних реагувати на зміни в динаміці відносин хижаків і жертв у режимі реального часу.

