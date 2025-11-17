Бревна, плавающие у берега, оказались чрезвычайно опасными: от 20% до 80% жизни исчезает

Исследователи только что обнаружили, что бревна, дрейфующие у побережья, разрушают местные экосистемы. Популяции некоторых видов сократились на невероятные 80%.

Бревна — привычное зрелище на пляжах вдоль побережья острова Ванкувер и Хайда-Гвайи. К ним часто относятся положительно, поскольку бревна могут стабилизировать берега, а также используются в качестве дров или скамеек. Однако новое исследование ученых из Университета Виктории показывает, что эти бревна, дрейфующие в воде, на самом деле не так уж безобидны, пишет PHYS.org.

Результаты новой работы ученых указывают на то, что свободно плавающие бревна, выброшенные на берег, также известные как дрейфовые бревна, вызывают масштабные разрушения сообществ каменистых приливных экосистем вдоль побережья Западной Канады.

По словам соавтора исследования, биолога Тома Реймхена, в своей работе они с коллегами рассмотрели как экологическое воздействие дрейфовых бревен, так и их численность, а также перемещение с течением времени. Оба аспекта показали тревожные результаты.

Несмотря на то, что дрейфовые бревна могут показаться стабильными, более 90% из них ежегодно смещаются, а во время штормов это перемещение еще более масштабно. Ученые обнаружили, что такое движение бревен нарушает экологическую среду в приливной зоне — участок пляжа между самым высоким приливом и самым низким отливом.

Например, команда обнаружила, что популяции морских желудей, ключевого вида в приливной зоне, на 20-0% ниже на поверхностях, открытых для бревен, в сравнении с защищенными территориями. Пространства между ракушками, которые являются средой обитания множества мелких беспозвоночных, также подвергаются негативному влиянию. Хотя новые морские желуди поселяются каждый год, они регулярно исчезают вместе с сезонным перемещением бревен.

Данные также указывают на то, что многие виды куликов также зависят от каменистых приливных зон в качестве источника пищи. Авторы исследования полагают, что потеря зарослей морских желудей и интерстициальных беспозвоночных, вероятно, способствует сокращению популяции птиц. Увы, численность некоторых из видов с 1970 года сократилась вдвое.

В результате ученые пришли к выводу, что дрейфовые бревна на самом деле наносят постоянный и циклический ущерб приливно-отливной зоне вдоль побережья Канады. Более того, проблема усугубилась за последние 100 лет, поскольку количество деревьев у побережья лишь растет.

Отметим, что в своей работе ученые использовали спутниковые снимки и архивные фотографии, что помогло количественно оценить численность бревен в проходах и на внешних берегах, а также на западных берегах Хайда-Гвайи. Более того, данные указывают, что с конца 19 века количество дрейфовых бревен увеличилось на невероятные 520%.

Считается, что лесозаготовительная промышленность внесла свою лепту в этот рост: более 60% проанализированных бревен имеют следы антропогенного происхождения. По словам ученых, даже те, которые классифицированы как "естественные" на самом деле могут иметь антропогенное происхождение.

По словам Реймхена, новые данные четко указывают на то, что дрейфующие бревна на самом деле представляют собой серьезное экологическое нарушение, сравнимое с эрозией льдом или аномальной жарой.

