Колоди, що плавають біля берега, виявилися надзвичайно небезпечними: від 20% до 80% життя зникає

Дослідники щойно виявили, що колоди, які дрейфують біля узбережжя, руйнують місцеві екосистеми. Популяції деяких видів скоротилися на неймовірні 80%.

Колоди — звичне видовище на пляжах уздовж узбережжя острова Ванкувер і Гайда-Гваї. До них часто ставляться позитивно, оскільки колоди можуть стабілізувати береги, а також використовуються як дрова або лавки. Однак нове дослідження вчених з Університету Вікторії показує, що ці колоди, які дрейфують у воді, насправді не такі вже й нешкідливі, пише PHYS.org.

Результати нової роботи вчених вказують на те, що колоди, викинуті на берег, також відомі як дрейфові колоди, спричиняють масштабні руйнування угруповань кам'янистих приливних екосистем уздовж узбережжя Західної Канади.

За словами співавтора дослідження, біолога Тома Реймхена, у своїй роботі вони з колегами розглянули як екологічний вплив дрейфових колод, так і їхню чисельність, а також переміщення з плином часу. Обидва аспекти показали тривожні результати.

Попри те, що дрейфові колоди можуть здатися стабільними, понад 90% з них щорічно зміщуються, а під час штормів це переміщення ще більш масштабне. Науковці виявили, що такий рух колод порушує екологічне середовище в приливній зоні — ділянці пляжу між найвищим припливом і найнижчим відливом.

Наприклад, команда виявила, що популяції морських жолудів, ключового виду в приливній зоні, на 20-0% нижчі на поверхнях, відкритих для колод, порівняно із захищеними територіями. Простори між черепашками, які є середовищем існування безлічі дрібних безхребетних, також зазнають негативного впливу. Хоча нові морські жолуді поселяються щороку, вони регулярно зникають разом із сезонним переміщенням колод.

Дані також вказують на те, що багато видів куликів також залежать від кам'янистих приливних зон як джерела їжі. Автори дослідження вважають, що втрата заростей морських жолудів і інтерстиціальних безхребетних, ймовірно, сприяє скороченню популяції птахів. На жаль, чисельність деяких з видів з 1970 року скоротилася вдвічі.

У результаті вчені дійшли висновку, що дрейфові колоди насправді завдають постійної та циклічної шкоди приливно-відливній зоні вздовж узбережжя Канади. Ба більше, проблема посилилася за останні 100 років, оскільки кількість дерев біля узбережжя лише зростає.

Зазначимо, що у своїй роботі вчені використовували супутникові знімки та архівні фотографії, що допомогло кількісно оцінити чисельність колод у проходах і на зовнішніх берегах, а також на західних берегах Гайда-Гваї. Ба більше, дані вказують, що з кінця 19 століття кількість дрейфових колод збільшилася на неймовірні 520%.

Вважається, що лісозаготівельна промисловість внесла свою лепту в це зростання: понад 60% проаналізованих колод мають сліди антропогенного походження. За словами вчених, навіть ті, які класифіковані як "природні" насправді можуть мати антропогенне походження.

За словами Реймхена, нові дані чітко вказують на те, що дрейфуючі колоди насправді є серйозним екологічним порушенням, яке можна порівняти з ерозією льоду або аномальною спекою.

