Мифическое существо из доисторических времен: названо животное, которое умеет ходить по воде

Исследователи рассказали о парусных драконах, которые выглядят как мифические существа из доисторических времен, но все еще полны сил. У животных также есть «третий глаз» и они умеют ходить по воде.

Парусные драконы с хмурым взглядом, как у динозавров, и острыми шипами выглядят как реликвия из первобытного мира или мифическое существо, но они вполне реальны и все еще продолжают процветать. Рептилии относятся к тому же подотряду, что и игуаны и хамелеоны, хотя относятся к отдельному роду, таксономически известному как Hydrosaurus. Известно как минимум пять видов: четыре из них обитают в Индонезии, а один — на Филиппинах, пишет IFLScience.

Индонезийский гигантский парусный дракон (Hydrosaurus microlophus) — самый крупный и тяжелый представитель рода, в то же время самым харизматичным считается филиппинский парусный дракон (Hydrosaurus pustulatus), самцы которого во время брачного сезона могут приобретать ярко-синий или фиолетовый цвет.

Отличительной чертой этого вида является парусовидная структура на хвосте, которая помогает им скользить по мангровым болотам и рекам в тропических лесах. Эти сильные хвосты, наряду с уплощенными лапами, позволяют им даже бегать по поверхности воды в течение нескольких секунд.

Детеныши парусных драконов начинают свой путь как прибрежные охотники, охотясь на мышей, насекомых, яйца и мелких ящериц. По мере взросления они переходят на более всеядное меню, состоящее из фруктов, листьев, цветов и иногда мясной пищи.

Одной из самых странных особенностей парусных ящериц является шишковидная железа, расположенная на макушке. Этот пучок светочувствительных фоторецепторных клеток остается загадкой, хотя исследователи полагают, что он может помогать рептилиям регулировать биологические ритмы и выработку гормонов посредством обнаружения света.

Отметим, что о семействе парусных драконов известно совсем немного. Например, в исследовании 2014 года ученые собрали образцы двух десятков рептилий, продаваемых на черных рынках Манилы, а затем сравнили их с 80 особями, обитающими на четырех основных островах, где обитают парусные агамы. В результате удалось открыть новый вид, о котором ранее не было известно.

К сожалению, их впечатляющий внешний вид сделал парусных агам главной мишенью для незаконной торговли дикими животными. Некоторые виды находятся под серьезной угрозой из-за прибрежных разработок, которые разрушают их естественную среду обитания и не получают необходимой защиты.

