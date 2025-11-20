Міфічна істота з доісторичних часів: названо тварину, яка вміє ходити по воді

Дослідники розповіли про вітрильних драконів, які виглядають як міфічні істоти з доісторичних часів, але все ще сповнені сил. У тварин також є "третє око" і вони вміють ходити по воді.

Вітрильні дракони з похмурим поглядом, як у динозаврів, і гострими шипами виглядають як реліквія з первісного світу або міфічна істота, але вони цілком реальні та все ще продовжують процвітати. Рептилії належать до того ж підряду, що й ігуани та хамелеони, хоча належать до окремого роду, таксономічно відомого як Hydrosaurus. Відомо щонайменше п'ять видів: чотири з них мешкають в Індонезії, а один — на Філіппінах, пише IFLScience.

Індонезійський гігантський вітрильний дракон (Hydrosaurus microlophus) — найбільший і найважчий представник роду, водночас найхаризматичнішим вважається філіппінський вітрильний дракон (Hydrosaurus pustulatus), самці якого під час шлюбного сезону можуть набувати яскраво-синього або фіолетового кольору.

Відмінною рисою цього виду є вітрилоподібна структура на хвості, яка допомагає їм ковзати по мангрових болотах і річках у тропічних лісах. Ці сильні хвости, поряд зі сплощеними лапами, дають їм змогу навіть бігати поверхнею води протягом кількох секунд.

Дитинчата вітрильних драконів починають свій шлях як прибережні мисливці, полюючи на мишей, комах, яйця і дрібних ящірок. У міру дорослішання вони переходять на більш всеїдне меню, що складається з фруктів, листя, квітів і іноді м'ясної їжі.

Однією з найдивніших особливостей вітрильних ящірок є шишкоподібна залоза, розташована на маківці. Цей пучок світлочутливих фоторецепторних клітин залишається загадкою, хоча дослідники вважають, що він може допомагати рептиліям регулювати біологічні ритми й вироблення гормонів за допомогою виявлення світла.

Зазначимо, що про сімейство вітрильних драконів відомо зовсім небагато. Наприклад, у дослідженні 2014 року вчені зібрали зразки двох десятків рептилій, що продаються на чорних ринках Маніли, а потім порівняли їх із 80 особинами, що мешкають на чотирьох основних островах, де мешкають вітрильні агами. У результаті вдалося відкрити новий вид, про який раніше не було відомо.

На жаль, їхній дивовижний зовнішній вигляд зробив вітрильних агам головною мішенню для незаконної торгівлі дикими тваринами. Деякі види перебувають під серйозною загрозою через прибережні розробки, які руйнують їхнє природне середовище існування і не отримують необхідного захисту.

