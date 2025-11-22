Не 3I/ATLAS единой: запечатлены две кометы, парящие над полярными сияниями Земли (фото)

Астронавты на Международной космической станции запечатлели удивительные следы двух комет, парящих над полярными сияниями. Одна из них появится снова лишь через 22 554 года.

В последнее время межзвездная комета 3I/ATLAS захватила внимание любителей и профессионалов, наблюдающих за небом. Однако это не единственный ледяной космический объект, недавно пролетевший мимо Земли, пишет Popular Science.

В октябре 2025 года две кометы, известные как Леммон и SWAN, также оставили за собой следы из пыли и газа, двигаясь по своим обширным орбитам через Солнечную систему. К счастью для нас, их время идеально совпало с волной ярких полярных сияний, вызванных одним из крупнейших солнечных извержений этого года.

Судя по фото, недавно опубликованными NASA, мало у кого была лучшая точка наблюдения, чем у астронавтов на борту Международной космической станции (МКС). Удивительные снимки комет были запечатлены астронавтами на борту космической станции.

Леммон, вероятно, возник в облаке Оорта, но SWAN движется из гораздо более удаленного места Фото: NASA

Отметим, что обе кометы были открыты относительно недавно. Комета Леммон была впервые подтверждена в январе обзором Маунт-Леммон, в то время как SWAN была обнаружена Владимиром Безуглым только в сентябре.

По словам ученых, комета Леммон — одна из многочисленных ледяных комет, образовавшихся в облаке Оорта, окружающем Солнце на расстоянии от 0,03 до 3,2 световых лет. В то же время объект SWAN, вероятно, прилетел из какого-то еще более далекого места.

Увы, какими бы потрясающими ни были снимки с МКС, они также являются одними из последних, которые люди увидят в течение довольно долгого времени. По словам ученых, Леммон, вероятно вернется, не раньше 3175 года, а SWAN — не раньше, чем через 22 554 года.

