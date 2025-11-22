Не 3I/ATLAS єдиною: зафіксовано дві комети, що ширяють над полярними сяйвами Землі (фото)

Астронавти на Міжнародній космічній станції сфотографували дивовижні сліди двох комет, що ширяють над полярними сяйвами. Одна з них з'явиться знову лише через 22 554 роки.

Останнім часом міжзоряна комета 3I/ATLAS захопила увагу аматорів і професіоналів, які спостерігають за небом. Однак це не єдиний крижаний космічний об'єкт, який нещодавно пролетів повз Землю, пише Popular Science.

У жовтні 2025 року дві комети, відомі як Леммон і SWAN, також залишили за собою сліди з пилу і газу, рухаючись по своїх великих орбітах через Сонячну систему. На щастя для нас, їхній час ідеально збігся з хвилею яскравих полярних сяйв, викликаних одним із найбільших сонячних вивержень цього року.

Судячи з фото, нещодавно опублікованими NASA, мало у кого була краща точка спостереження, ніж в астронавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Дивовижні знімки комет були зафіксовані астронавтами на борту космічної станції.

Леммон, ймовірно, виник у хмарі Оорта, але SWAN рухається з набагато більш віддаленого місця Фото: solar-system

Зазначимо, що обидві комети були відкриті відносно недавно. Комета Леммон була вперше підтверджена в січні оглядом Маунт-Леммон, тоді як SWAN була виявлена Володимиром Безуглим тільки у вересні.

За словами вчених, комета Леммон — одна з численних крижаних комет, що утворилися в хмарі Оорта, яка оточує Сонце на відстані від 0,03 до 3,2 світлового року. Водночас об'єкт SWAN, імовірно, прилетів з якогось ще більш далекого місця.

На жаль, якими б приголомшливими не були знімки з МКС, вони також є одними з останніх, які люди побачать протягом досить довгого часу. За словами вчених, Леммон, ймовірно повернеться, не раніше 3175 року, а SWAN — не раніше, ніж через 22 554 роки.

