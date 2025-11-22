Самые дружелюбные животные в мире: почему крокодилы не нападают на капибар (видео)

Капибары считаются самыми холодными в животном мире и, похоже, дружат со всеми и вся — порой, даже с крокодилами. Ученые рассказали, как этим грызунам удается избежать нападений одних из самых свирепых хищников в мире.

Капибары (Hydrochoerus hydrochaeris) – самые крупные из ныне живущих грызунов в мире. Представители этого вида обитают на большей части территории Южной Америки и, как правило, собираются группами у озер, рек и болот, где поедают траву и водные растения, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Где живут капибары?

В результате излюбленные места обитания капибар тесно пересекаются с ареалом крокодилов, например, многочисленных видов кайманов, обитающих в водных джунглях Южной Америки. И все же, несмотря на такое близкое расположение, капибары нечасто становятся добычей хищников.

Відео дня

По словам сертифицированного эксперта по капибарам и доцента Университета Бетююн-Кукман во Флориде, доктора Элизабет Конгдон, наблюдения показывают, что в дикой природе крокодилы очень редко охотятся и едят капибар. Впрочем, это не исключает того, что капибары могут оказаться в меню кайманов, но это происходит крайне редко.

Дело в том, что вокруг, как правило, много рыбы и другой добычи, с которой легче справиться, чем с капибарой. Впрочем, исключения составляют детеныши, которые часто служат лакомством для хищников.

Почему крокодилы не едят капибар?

По словам доктора Конгдон, главная причина неожиданного перемирия между капибарами и крокодилами заключается в том, что первые удивительно хорошо умеют защищаться. Издалека грызуны могут выглядеть достаточно безобидно, однако они обладают невероятно большими и острыми передними зубами, которые при необходимости могут нанести значительный урон обидчику.

Любопытно, что не только крокодилы дружат с капибарами. Будучи относительно безобидными травоядными, многие другие виды с удовольствием делят с ними место у реки. Предыдущие наблюдения уже показали, что птицы часто проводят время на спинах капибар, как и черепахи.

Самая большая угроза для капибар

По словам ученых, кайманы, ягуары, анаконды, оцелоты, гарпии и другие хищники при определенных обстоятельствах поедают капибар, но наибольшую угрозу для этих дружелюбных грызунов представляют люди.

Дело в том, что многие сообщества Южной Америки охотятся на диких капибар ради мяса, несмотря на запреты, действующие в некоторых странах. Чтобы снизить нагрузку на популяции диких животных, в последние годы появились фермы по разведению капибар, и этот вид, похоже, на удивление хорошо подходит для коммерческого сельского хозяйства.

Напомним, ранее мы писали о том, что самое распространенное животное на Земле: захватило треть поверхности планеты, но его никто не видел.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы лет деревья путешествуют через регион, слишком засушливый, чтобы выжить: как им это удалось.