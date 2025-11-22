Найдружелюбніші тварини у світі: чому крокодили не нападають на капібар (відео)

Капібари вважаються найхолоднішими у тваринному світі й схоже дружать з усіма і вся — часом, навіть із крокодилами. Вчені розповіли, як цим гризунам вдається уникнути нападів одних із найлютіших хижаків у світі.

Капібари (Hydrochoerus hydrochaeris) — найбільші з нині живих гризунів у світі. Представники цього виду мешкають на більшій частині території Південної Америки та, як правило, збираються групами біля озер, річок і боліт, де поїдають траву і водні рослини, пише IFLScience.

Де живуть капібари?

У результаті улюблені місця проживання капібар тісно перетинаються з ареалом крокодилів, наприклад, численних видів кайманів, що мешкають у водних джунглях Південної Америки. І все ж, попри таке близьке розташування, капібари нечасто стають здобиччю хижаків.

За словами сертифікованого експерта з капібар і доцента Університету Бетююн-Кукман у Флориді, доктора Елізабет Конгдон, спостереження свідчать, що в дикій природі крокодили дуже рідко полюють і їдять капібар. Втім, це не виключає того, що капібари можуть опинитися в меню кайманів, але це відбувається вкрай рідко.

Річ у тім, що навколо, як правило, багато риби та іншої здобичі, з якою легше впоратися, ніж з капібарою. Втім, винятки становлять дитинчата, які часто служать ласощами для хижаків.

Чому крокодили не їдять капібар?

За словами доктора Конгдон, головна причина несподіваного перемир'я між капібарами й крокодилами полягає в тому, що перші напрочуд добре вміють захищатися. Здалеку гризуни можуть виглядати досить нешкідливо, проте вони володіють неймовірно великими та гострими передніми зубами, які за необхідності можуть завдати значної шкоди кривдникові.

Цікаво, що не тільки крокодили дружать з капібарами. Бувши відносно нешкідливими травоїдними, багато інших видів із задоволенням ділять з ними місце біля річки. Попередні спостереження вже показали, що птахи часто проводять час на спинах капібар, як і черепахи.

Найбільша загроза для капібар

За словами вчених, каймани, ягуари, анаконди, оцелоти, гарпії та інші хижаки за певних обставин поїдають капібар, але найбільшу загрозу для цих доброзичливих гризунів становлять люди.

Річ у тім, що багато спільнот Південної Америки полюють на диких капібар заради м'яса, попри заборони, що діють у деяких країнах. Щоб знизити навантаження на популяції диких тварин, останніми роками з'явилися ферми з розведення капібар, і цей вид схоже напрочуд добре підходить для комерційного сільського господарства.

