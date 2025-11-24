Правда скрывалась более столетия: люди лишь сейчас узнают, где на самом деле затонул "Титаник"

Более 100 лет назад корабль, считавшийся непотопляемым, столкнулся с айсбергом и опустился на дно океана. Ученые десятилетиями изучали место катастрофы, но лишь сейчас люди наконец-то узнают правду о том, где на самом деле затонул "Титаник".

15 апреля 1912 года крупнейший океанский лайнер своего времени отправился в свой первый рейс из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Увы, путешествие "Титаника", когда-то считавшегося непотопляемым, закончилось трагедией всего через четыре дня после пересечения Атлантики, унесшей жизни более 1500 человек, пишет IFLScience.

В последние несколько лет внимание ученых и исследователей по всему миру было приковано к обреченному судну после того, как подводный аппарат "Титан" компании OceanGate пропал без вести во время посещения места знаменитого кораблекрушения. Взрыв "Титана" привел к гибели всех пяти участников экспедиции.

Трагическая ситуация с "Титаном" подняла давние вопросы о том, где на самом деле затонул знаменитый "Титаник". Отметим, ранее велись споры о том, что кораблекрушение произошло вовсе не там, где считалось ранее.

Считается, что "Титаник" затонул, когда прошло уже четыре из шести дней его пересечения Атлантики Фото: IFLScience

Путешествие "Титаника" из Саутгемптона в Нью-Йорк началось с короткого этапа через Ла-Манш в Шербуре (Франция) и далее в Квинстаун (Ирландия), который сейчас известен как порт Корка, Коб. Отсюда путь через Атлантику был достаточно близок к Нью-Йорку, однако после всего четырех дней пути и более 3200 километров произошла катастрофа. Данные свидетельствуют о том, что айсберг столкнулся с лайнером в 640 километрах у берегов Ньюфаундленда, восточной провинции Канады.

По словам исследователей, согласно документам, из 2201 пассажира на борту 1489 упали в воду — все они впоследствии были зарегистрированы как утонувшие. Однако в статье 2023 года ученые выдвинули предположение, что основной причиной смерти пассажиров стала гипотермия во время погружения — простыми словами, люди замерзли насмерть, находясь в воде с температурой -2,2°C.

Смертоносный мороз и гигантские глыбы льда, по-видимому, заставили многих поверить, что "Титаник" затонул гораздо дальше от Америки. Однако последние карты, показывающие место последнего пристанища корабля, застали многих врасплох.

Еще одним открытием стала невероятная глубина, на которой покоится разбитый на несколько частей "Титаник". Обломки лайнера, как показала катастрофа с батискафом "Титан", покоятся на глубине около 3819 метров под толщей воды, а две основные части корабля находятся на расстоянии 790 метров друг от друга.

