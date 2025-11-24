Правда приховувалася понад століття: люди лише зараз дізнаються, де насправді затонув "Титанік"

Понад 100 років тому корабель, який вважався непотоплюваним, зіткнувся з айсбергом і опустився на дно океану. Вчені десятиліттями вивчали місце катастрофи, але лише зараз люди нарешті дізнаються правду про те, де насправді затонув "Титанік".

15 квітня 1912 року найбільший океанський лайнер свого часу вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона (Велика Британія) до Нью-Йорка (США). На жаль, подорож "Титаніка", який колись вважали непотоплюваним, закінчилася трагедією лише за чотири дні після перетину Атлантики, що забрала життя понад 1500 осіб, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В останні кілька років увага вчених і дослідників у всьому світі була прикута до приреченого судна після того, як підводний апарат "Титан" компанії OceanGate зник безвісти під час відвідування місця знаменитої корабельної аварії. Вибух "Титана" призвів до загибелі всіх п'яти учасників експедиції.

Відео дня

Трагічна ситуація з "Титаном" порушила давні питання про те, де насправді затонув знаменитий "Титанік". Зазначимо, раніше велися суперечки про те, що корабельна аварія сталася зовсім не там, де вважали раніше.

Вважається, що "Титанік" затонув, коли минуло вже чотири з шести днів його перетину Атлантики Фото: IFLScience

Подорож "Титаніка" із Саутгемптона до Нью-Йорка розпочалася з короткого етапу через Ла-Манш до Шербуру (Франція) і далі до Квінстауну (Ірландія), який зараз відомий як порт Корка, Коб. Звідси шлях через Атлантику був доволі близький до Нью-Йорка, однак після всього чотирьох днів шляху і понад 3200 кілометрів сталася катастрофа. Дані свідчать про те, що айсберг зіткнувся з лайнером за 640 кілометрів біля берегів Ньюфаундленду, східної провінції Канади.

За словами дослідників, згідно з документами, з 2201 пасажира на борту 1489 впали у воду — всі вони згодом були зареєстровані як потонулі. Однак у статті 2023 року вчені висунули припущення, що основною причиною смерті пасажирів стала гіпотермія під час занурення — простими словами, люди замерзли на смерть, перебуваючи у воді з температурою -2,2°C.

Смертоносний мороз і гігантські брили льоду, мабуть, змусили багатьох повірити, що "Титанік" затонув набагато далі від Америки. Однак останні карти, що показують місце останнього притулку корабля, застали багатьох зненацька.

Ще одним відкриттям стала неймовірна глибина, на якій покоїться розбитий на кілька частин "Титанік". Уламки лайнера, як засвідчила катастрофа з батискафом "Титан", спочивають на глибині близько 3819 метрів під товщею води, а дві основні частини корабля розташовані на відстані 790 метрів одна від одної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені показали, наскільки зруйнувався затонулий 107 років тому Титанік.

Раніше Фокус писав про те, що археологи відтворили останній годинник Титаніка.