Чем сорняки отличаются от растений: разница невелика и напрямую связана с людьми

Пользователи Сети заинтересовались вопросом о том, чем на самом деле сорняки отличаются от растений и так ли они «вредны» для планеты. Разница оказалась не так уж велика, но не для людей.

Пользователи социальных сетей задались вопросом: в чем разница между сорняками и растениями? Некоторые предполагали, что у сорняков нет цветов, однако это не совсем так. Другие считают, что сорняки несъедобны, однако и это неправда — одуванчики весьма съедобны, пишет IFLScience.

Более того, ученые обнаружили, что пчелы гибнут из-за того, что люди опрыскивают сорняки, а насекомые собираю пыльцу и гибнут от количества пестицидов. Таким образом, некоторые сорняки на самом деле весьма ценны для опылителей. Но что же тогда делает их сорняками?

По словам исследователей, на самом деле различие связано не столько с самими растениями, сколько с их привлекательностью для одного вида человекообразных обезьян — людей. Результаты некоторых исследований показали, что только в Квинсленде сорняки обходятся местным жителям примерно в 600 миллионов долларов ежегодно. Сорняки также оказывают огромное влияние на основные отрасли промышленности, природные экосистемы и здоровье как животных, так и людей

В США распространенными сорняками являются одуванчики, сорняки и клевер. Эти растения могут быть красивыми и полезными, даже если разрастаются больше, чем хотелось бы. Но в чем же тогда разница? По словам ученых, сорняк — дикое растение, как и все остальные, которое считается нежелательным в том месте, где оно произрастает.

Простыми словами, любое растение, от редкого кизильника кембрийского (Cotoneaster cambricus) до "трупного цветка" аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), можно считать сорняком, если оно растет там, где вам не нужно.

Впрочем, это не значит, что у этих растений нет других нежелательных свойств. Например, такие растения, как правило, более выносливы и склонны к быстрому распространению, а также могут быть индуцированными видами, которые конкурируют с местными растениями или уничтожают их. Однако основное различие — человеческое, даже если оно направлено на защиту собственности или других видов растений и животных в этом районе.

По словам специалиста по распространению знаний в области потребительского садоводства в Университете штата Айова Аарона Стейла, некоторые виды растений, например, чертополох или ядовитый плющ, редко встречаются на газонах или в садах и часто растут не на своем месте. В результате эти растения часто относятся к сорнякам: они устойчивы к широкому спектру условий произрастания, что повышает их шансы на успех в саду. Кроме того, такие растения часто легко размножаются семенами, усиками, столонами или другими вегетативными способами.

И все же, несмотря на то, что, по словам ученых, в мире науки не существует сорняков, большинство людей считают некоторые растения таковыми, где бы они ни встречались. Есть один сорняк, который может вызвать целый ряд проблем, если его оставить дико разрастаться рядом с вашим участком. Речь о японском горце — опасное растение, способное усложнить жизнь. Если обнаружить и обработать японский горец на ранней стадии, он не станет серьезной проблемой. Однако это очень быстрорастущее растение, которое быстро оплетет ваш сад своими бамбукоподобными побегами, если не заметить его вовремя.

