Чим бур'яни відрізняються від рослин: різниця невелика і безпосередньо пов'язана з людьми

Користувачі Мережі зацікавилися питанням про те, чим насправді бур'яни відрізняються від рослин і чи так вони "шкідливі" для планети. Різниця виявилася не такою вже й великою, але не для людей.

Користувачі соціальних мереж зацікавилися: у чому різниця між бур'янами й рослинами? Дехто припускав, що у бур'янів немає квітів, однак це не зовсім так. Інші вважають, що бур'яни неїстівні, однак і це неправда — кульбаби вельми їстівні, пише IFLScience.

Ба більше, вчені виявили, що бджоли гинуть через те, що люди обприскують бур'яни, а комахи збирають пилок і гинуть від кількості пестицидів. Таким чином, деякі бур'яни насправді дуже цінні для запилювачів. Але що ж тоді робить їх бур'янами?

За словами дослідників, насправді відмінність пов'язана не стільки з самими рослинами, скільки з їхньою привабливістю для одного виду людиноподібних мавп — людей. Результати деяких досліджень показали, що тільки у Квінсленді бур'яни обходяться місцевим жителям приблизно в 600 мільйонів доларів щорічно. Бур'яни також мають величезний вплив на основні галузі промисловості, природні екосистеми та здоров'я як тварин, так і людей

У США поширеними бур'янами є кульбаби, бур'яни та конюшина. Ці рослини можуть бути красивими та корисними, навіть якщо розростаються більше, ніж хотілося б. Але в чому ж тоді різниця? За словами вчених, бур'ян — дика рослина, як і всі інші, яка вважається небажаною в тому місці, де вона росте.

Простими словами, будь-яку рослину, від рідкісного кизильника кембрійського (Cotoneaster cambricus) до "трупної квітки" аморфофаллуса титанічного (Amorphophallus titanum), можна вважати бур'яном, якщо вона росте там, де вам не потрібно.

Утім, це не означає, що у цих рослин немає інших небажаних властивостей. Наприклад, такі рослини, як правило, більш витривалі й схильні до швидкого поширення, а також можуть бути індукованими видами, які конкурують з місцевими рослинами або знищують їх. Однак основна відмінність — людська, навіть якщо вона спрямована на захист власності або інших видів рослин і тварин у цьому районі.

За словами фахівця з поширення знань у галузі споживчого садівництва в Університеті штату Айова Аарона Стейла, деякі види рослин, наприклад, будяк або отруйний плющ, рідко трапляються на газонах або в садах і часто ростуть не на своєму місці. В результаті ці рослини часто належать до бур'янів: вони стійкі до широкого спектра умов зростання, що підвищує їхні шанси на успіх у саду. Крім того, такі рослини часто легко розмножуються насінням, вусиками, столонами або іншими вегетативними способами.

І все ж, попри те, що, за словами вчених, у світі науки не існує бур'янів, більшість людей вважають деякі рослини такими, де б вони не зустрічалися. Є один бур'ян, який може спричинити цілу низку проблем, якщо його залишити дико розростатися поруч із вашою ділянкою. Мова про японський гірчак — небезпечну рослину, здатну ускладнити життя. Якщо виявити й обробити японський гірчак на ранній стадії, він не стане серйозною проблемою. Однак це дуже рослина, яка швидко обплете ваш сад своїми бамбукоподібними пагонами, якщо не помітити її вчасно.

