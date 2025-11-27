Больше никаких тайн: ученые разгадали главную загадку каменных гигантов острова Пасхи

Веками исследователи и путешественники со всего мира гадали, как именно почти 1000 огромных каменных статуй появились на острове Рапа-Нуи. В новом исследовании ученые наконец-то нашли ответы.

Рапа-Нуи, также известный как остров Пасхи, часто изображается в массовой культуре как загадка. Основная тайна кроется в том, как на крошечном, удаленном острове в Тихом океане появились почти 1000 огромных статуй — моаи. Теперь, в новом исследовании ученые наконец-то разгадали тайну появления 70-тонных мегалитов, пишет Science Alert.

Как создавались статуи острова Пасхи

Археологи рассматривали различные объяснения происхождения статуй, созданных между 1200 и 1700 годами, но единого мнения до сих пор нет. Десятилетиями предлагались различные сценарии:

вожди, командующими рабочими каменоломни;

деревянные сани, запряженные сотнями островитян;

роликовые системы;

деревянные рельсы;

церемониальные указатели на дорожках.

В новом исследовании профессор антропологии и заместитель декана по исследованиям Бингемтонского университета в Университете штата Нью-Йорк Карл Липо с коллегами разгадали эту тайну тремя основными способами.

Во-первых, ученые использовали 11 686 фотографий, сделанных с помощью дрона — в результате им удалось создать всеобъемлющую трехмерную модель Рано-Рараку, вулканического кратера, где были вырезаны 95% моаи. Отметим, что в документации были учтены каждый склон, поверхность и производственная особенность, запечатленная с разрешением до сантиметра.

Модель сгенерировала прогнозы, которые ученые могли проверить:

если бы производство было централизованным, мастерские были бы сгруппированы;

если они были иерархическими, ученые обнаружили бы различия в используемых ресурсах на каждом уровне;

если бы производство диктовалось элитой, методы были бы стандартизированы.

Результаты исследования показали обратное: снимки с беспилотников показывают 30 независимых мастерских, работающих одновременно. Вместо вертикальной организации небольшие группы кланового уровня, похоже, использовали инновационные методы человеческой инженерии.

По словам исследователей, в прошлом ученым не удавалось разгадать эту тайну, так как двумерные карты не могли отразить трехмерные соотношения. Ученые обнаружили, что статуи выступают из скал под разными углами, производственные зоны перекрываются вертикально, последовательности резьбы пересекаются во времени, а традиционные археологические методы давали отпечатки, однако упускали детали и попросту не могли охватить систему в целом. Новая трехмерная модель ученых изменила это.

Исследователям удалось обнаружить 426 моаи на разных стадиях производства, 341 траншею для добычи, 133 пустоты, и которых были извлечены готовые статуи, и ранее не отмеченные на карте карьеры на внешних склонах. Каждая мастерская была самостоятельна, что свидетельствует о децентрализации.

Команда также выявила три различные техники резьбы, показывающие, разные группы использовали разные подходы при создании стандартизированных форм.

Шагающие моаи

Исследователи также разгадали тайну того как статуи острова Пасхи транспортировались по острову. Несмотря на многолетние попытки, все предыдущие теории транспортировки имели один роковой недостаток: они не содержали проверяемых прогнозов, которые ученые могли бы подтвердить или опровергнуть.

Недавно подтвержденная гипотеза о ходьбе основана на устных традициях и идеях Сержио Рапу Хаоа. Исследователи обнаружили, что "дорожные моаи" – статуи, оставленные вдоль дорог, использовавшихся для транспортировки – морфологически отличаются от тех, что достигли конечного пункта назначения – больших платформ, называемых аху.

Команда измерила 62 статуи, оставленные вдоль древних дорог. Дорожные моаи оказались уникальными, характеризуясь более широкими основаниями, D-образным поперечным сечением и наклоном вперед на 5–15 градусов. Эти особенности были бы не нужны, если бы моаи перевозились в горизонтальном положении. В результате ученые пришли к выводу, что все эти особенности указывают на вертикальную транспортировку — "хождение" статуй.

Вырубка лесов без обрушения

Исследователи также выяснили, как развитое общество могло разрушить свою собственную среду обитания — известно, что к концу 17 века лес на острове был полностью вырублен.

По словам профессора Липо, они с коллегами проанализировали данные предыдущих археологических раскопок. Результаты показали, что количество останков крыс, съеденных людьми, со временем уменьшалось, в то время как преобладали морепродукты.

Экологическое моделирование показало, что полинезийские крысы, завезенные с прибытием первых полинезийских колонистов около 1200 года, смогли вырасти до многомиллионной популяции всего за несколько лет.

Поедая 95% семян деревьев на острове, крысы препятствовали восстановлению лесов. Люди расчищали земли под сельскохозяйственные культуры, но крысы сделали восстановление пальмовых лесов невозможным.

