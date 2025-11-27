Самые злопамятные птицы в мире таят обиду невероятно долго: ненависть может пережить самих птиц

Исследователи обнаружили, что вороны невероятно злопамятны — ненависть этих птиц настолько сильна и целенаправленна, что по сути может пережить самих птиц. Более того, она также может распространяться на всех птиц в округе, а не только тех, которые пострадали.

В дикой природе интеллект часто идет рука об руку со злом. Например, дельфины достаточно умны, чтобы изобретать политику — известно, что самцы порой похищают самок, чтобы монополизировать их плодовитость. Шимпанзе и другие человекообразные обезьяны доказали свою изобретательность, поняв, что могут лгать другим, а вороны, как оказалось, умеют затаить обиду, как никто другой, пишет IFLScience.

По словам профессора дикой природы Вашингтонского университета и авторитетного эксперта по врановым Джона Марзлаффа, средняя продолжительность жизни вороны в дикой природе составляет около 7-8 лет, однако "продолжительность жизни" ее ненависти составляет более 17 лет, и это не предел.

Как это возможно? Ученые провели эксперимент, в котором диким воронам показали новое "опасное лицо" — уникальную маску использовали, когда отлавливали, кольцевали и выпускали птиц в пяти местах недалеко от Сиэтла.

После такого обращения вороны постоянно использовали резкие звуки, чтобы ругать и нападать на людей разного роста, пола и походки, носивших эту маску, даже если они находились в толпе. Любопытно, что до отлова мало кто из ворон нападал на людей, носивших маску, использованную в эксперименте. Более того, после отлова мало кто из ворон нападал на ловцов, которые не носили маску или носили маску, не использованную в эксперименте. Причем, это касалось даже тех масок, которые были похожи на оригинальную, использованную в эксперименте.

Ученые также обнаружили, что ненависть ворон оказалась настолько чистой и целенаправленной, что буквально была способна пережить самих птиц. Исследователи заметили, что людей, носивших ту самую маску атаковали абсолютно все вороны в округе, а не только жертвы — оказалось, что птицы очень хорошо учатся друг у друга.

По словам сотрудника Корнеллской лаборатории орнитологии Кевина Макгоуэна, вороны чрезвычайно чувствительны к поведению других ворон — они учатся на реакции своих сородичей и умеют различать людей.

Описанный выше эксперимент был проведен в 2006 году, что указывает на то, что ненависть птиц на самом деле способна пережить их самих. По словам Марзлаффа, они с коллегами подсчитали, что вороны могут хранить коллективную обиду около 17 лет.

