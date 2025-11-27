Найзлопам'ятніші птахи у світі таять образу неймовірно довго: ненависть може пережити самих птахів

Дослідники виявили, що ворони неймовірно злопам'ятні — ненависть цих птахів настільки сильна і цілеспрямована, що по суті може пережити самих птахів. Ба більше, вона також може поширюватися на всіх птахів в окрузі, а не тільки на тих, які постраждали.

У дикій природі інтелект часто йде рука об руку зі злом. Наприклад, дельфіни досить розумні, щоб винаходити політику — відомо, що самці часом викрадають самок, щоб монополізувати їхню плодючість. Шимпанзе та інші людиноподібні мавпи довели свою винахідливість, зрозумівши, що можуть брехати іншим, а ворони, як виявилося, вміють затаїти образу, як ніхто інший, пише IFLScience.

За словами професора дикої природи Вашингтонського університету та авторитетного експерта з воронових Джона Марзлаффа, середня тривалість життя ворони в дикій природі становить близько 7-8 років, проте "тривалість життя" її ненависті становить понад 17 років, і це не межа.

Як це можливо? Учені провели експеримент, у якому диким воронам показали нове "небезпечне обличчя" — унікальну маску використовували, коли відловлювали, кільцювали та випускали птахів у п'яти місцях неподалік Сіетла.

Після такого поводження ворони постійно використовували різкі звуки, щоб лаяти й нападати на людей різного зросту, статі та ходи, які носили цю маску, навіть якщо вони перебували в натовпі. Цікаво, що до вилову мало хто з ворон нападав на людей, які носили маску, використану в експерименті. Ба більше, після вилову мало хто з ворон нападав на ловців, які не носили маску або носили маску, не використану в експерименті. Причому, це стосувалося навіть тих масок, які були схожі на оригінальну, використану в експерименті.

Вчені також виявили, що ненависть ворон виявилася настільки чистою і цілеспрямованою, що буквально була здатна пережити самих птахів. Дослідники помітили, що людей, які носили ту саму маску, атакували абсолютно всі ворони в окрузі, а не тільки жертви — виявилося, що птахи дуже добре вчаться один в одного.

За словами співробітника Корнелльської лабораторії орнітології Кевіна Макговена, ворони надзвичайно чутливі до поведінки інших ворон — вони вчаться на реакції своїх родичів і вміють розрізняти людей.

Описаний вище експеримент було проведено 2006 року, що вказує на те, що ненависть птахів насправді здатна пережити їх самих. За словами Марзлаффа, вони з колегами підрахували, що ворони можуть зберігати колективну образу близько 17 років.

