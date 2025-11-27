Новый тренд — вывешивать одеяла на мороз: действительно ли это может улучшить качество сна

Исследователи рассказали всю правду о том, стоит ли вывешивать постельное белье и одеяла на улице в мороз и может ли такой лайфхак улучшить качество сна.

Недавно мы писали о том, что людям рекомендуют ставить миски с солью у окон, якобы это спасет от сырости и плесени. Теперь популярность набирает другой тренд, который стоит попробовать: проветривать одеяла на морозе, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам людей, которые вывешивают постельное белье и одеяла на улице в морозную погоду, такая практика убивает бактерии, уничтожает "плохую энергию" и способствует лучшему сну. Но действительно ли это так?

По словам экспертов, вывешивание постельного белья на улице в холодную погоду имеет некоторые преимущества: таким образом можно избавиться от части влаги, накапливающейся в постельном белье. Известно, что все мы теряем около 0,4 л воды каждую ночь, пока спим в своей постели — этот пот задерживается в нашем постельном белье, особенно в одеялах. В то же время ученые советуют максимально просушивать одеяла, чтобы они работали как следует.

Відео дня

Однако важно помнить, что сушка одеяла на улице в течение нескольких часов зависит от влажности и температуры. Кроме того, сушка на открытом воздухе может привлекать в спальню нежелательные частицы — весной и летом эта проблема значительно усугубляется.

Дело в том, что в дни высокой концентрации пыльцы постельное белье, оставленное на улице, может впитать большое количество частиц пыльцы, которые затем мы приносим в дом и вдыхаем ночью. Эксперты предупреждают, что такое поведение может усугубить сенную лихорадку. Более того, известно, что пыльца трав, деревьев и сорняков может оседать на простынях, особенно если они из хлопка.

Некоторые считают, что проветривание одеяла на улице может помочь уничтожить бактерии — из-за холода или ультрафиолетового излучения. Увы, это не совсем так. По словам экспертов, холод действительно может помочь справиться с пылевыми клещами, но лишь в небольшой степени.

Замораживание также часто используется для хранения бактерий в лабораторных условиях — таким образом большинство распространенных бактерий не погибают при отрицательных температурах, хотя их жизнедеятельность может замедлиться или временно прекратиться. Однако, как только постельное белье вернется в теплый дом, бактерии продолжат жить своей жизнью, как ни в чем не бывало. Предыдущие исследования также показали, что облучение УФ-лампой может помочь уменьшить количество пылевых клещей, но это высокая доза УФ-С, которую мы не получим от Солнца.

По словам ученых, наиболее эффективным способом уничтожения бактерий по-прежнему остается стирка постельного белья при высоких температурах, а также сушка в сушильной машине. Предыдущие исследования показали, что постельные клопы, включая их яйца, погибают при длительном воздействии температуры 45°C и выше.

Даже если постельным клопам удается пережить стиральную машину, сушильная машина может стать для них настоящей погибелью. Сушки одежды, постельного белья и других тканей на максимальной температуре не менее 30 минут обычно достаточно, чтобы уничтожить оставшихся клопов и их яйца.

Таким образом, по словам ученых, сушка постельного белья на открытом воздухе действительно может быть полезной для планеты, а также может на некоторое время успокоить клопов и сделать постельное белье менее влажным. Однако пользы от всего этого не так уж и много — ученые уверены, что именно стирка при высоких температурах все еще остается ключом к хорошему сну.

Напомним, ранее мы писали о том, что застилать постель по утрам — вредная привычка: ученые объяснили, чем это грозит человеку.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как часто нужно стирать постельное белье.