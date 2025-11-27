Новий тренд — вивішувати ковдри на мороз: чи справді це може поліпшити якість сну

Дослідники розповіли всю правду про те, чи варто вивішувати постільну білизну та ковдри на вулиці в мороз і чи може такий лайфгак поліпшити якість сну.

Нещодавно ми писали про те, що людям рекомендують ставити миски з сіллю біля вікон, нібито це врятує від вогкості та цвілі. Тепер популярності набирає інший тренд, який варто спробувати: провітрювати ковдри на морозі, пише IFLScience.

За словами людей, які вивішують постільну білизну та ковдри на вулиці в морозну погоду, така практика вбиває бактерії, знищує "погану енергію" і сприяє кращому сну. Але чи справді це так?

За словами експертів, вивішування постільної білизни на вулиці в холодну погоду має певні переваги: у такий спосіб можна позбутися частини вологи, що накопичується в постільній білизні. Відомо, що всі ми втрачаємо близько 0,4 л води щоночі, поки спимо у своєму ліжку — цей піт затримується в нашій постільній білизні, особливо в ковдрах. Водночас учені радять максимально просушувати ковдри, щоб вони працювали як слід.

Однак важливо пам'ятати, що сушіння ковдри на вулиці протягом кількох годин залежить від вологості та температури. Крім того, сушіння на відкритому повітрі може приваблювати до спальні небажані частинки — навесні та влітку ця проблема значно посилюється.

Річ у тім, що в дні високої концентрації пилку постільна білизна, залишена на вулиці, може увібрати велику кількість частинок пилку, які потім ми приносимо в дім і вдихаємо вночі. Експерти попереджають, що така поведінка може посилити сінну лихоманку. Ба більше, відомо, що пилок трав, дерев і бур'янів може осідати на простирадлах, особливо якщо вони з бавовни.

Дехто вважає, що провітрювання ковдри на вулиці може допомогти знищити бактерії — через холод або ультрафіолетове випромінювання. На жаль, це не зовсім так. За словами експертів, холод дійсно може допомогти впоратися з пиловими кліщами, але лише невеликою мірою.

Заморожування також часто використовується для зберігання бактерій у лабораторних умовах — у такий спосіб більшість поширених бактерій не гинуть за мінусових температур, хоча їхня життєдіяльність може сповільнитися або тимчасово припинитися. Однак, щойно постільна білизна повернеться в теплий дім, бактерії продовжать жити своїм життям, як ні в чому не бувало. Попередні дослідження також показали, що опромінення УФ-лампою може допомогти зменшити кількість пилових кліщів, але це висока доза УФ-С, яку ми не отримаємо від Сонця.

За словами вчених, найефективнішим способом знищення бактерій, як і раніше, залишається прання постільної білизни за високих температур, а також сушіння в сушильній машині. Попередні дослідження показали, що постільні клопи, включно з їхніми яйцями, гинуть за тривалого впливу температури 45°C і вище.

Навіть якщо постільним клопам вдається пережити пральну машину, сушильна машина може стати для них справжньою загибеллю. Сушіння одягу, постільної білизни та інших тканин на максимальній температурі щонайменше 30 хвилин зазвичай достатньо, щоб знищити клопів, що залишилися, та їхні яйця.

Таким чином, за словами вчених, сушіння постільної білизни на відкритому повітрі дійсно може бути корисним для планети, а також може на деякий час заспокоїти клопів і зробити постільну білизну менш вологою. Однак користі від усього цього не так вже й багато — науковці впевнені, що саме прання за високих температур все ще залишається ключем до гарного сну.

