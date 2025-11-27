Ученые нашли возле Стоунхенджа странную сеть из ям: их возраст может превышать 4000 лет (фото)

Не менее 16 огромных ям, расположенных по кругу, выявили недалеко от Стоунхенджа. Каждая из них имеет ширину до десяти метров и глубину до пяти метров.

Сеть ям, которая окружает исторические стены Даррингтона и Вудхендж, может быть крупнейшим доисторическим сооружением Великобритании, возраст которого составляет более 4000 лет, сообщает The Sun.

Впервые они были обнаружены в 2020 году, и с тех пор ученые пытаются узнать о них больше.

Эксперты не ограничились картографированием, а пошли дальше. Используя сложные технологии, они смогли подтвердить, что сооружение было создано людьми, поскольку каждая из ям тщательно выкопана, а затем засыпана.

"Мастерство и усилия, которые потребовались не только для того, чтобы вырыть ямы, но и для того, чтобы так точно разместить их в ландшафте, просто поражают. Учитывая, что ямы разбросаны на таком большом расстоянии, тот факт, что они расположены почти по идеальной окружности, весьма примечателен", – сказал журналистам профессор Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюса, участвовавший в проекте.

Ямы окружают стены Даррингтона и Вудхендж Фото: Ordnance Survey

Ученые выяснили и возраст ям, оперируя полученными данными. Оказалось, что они относятся к периоду позднего неолита, то есть их возраст составляет более 4000 лет.

Отвечая на вопрос об их предназначении, эксперты считают, что кольцо могло служить своего рода границей, ограждавшей священную зону, связанную с хенджем.

"Недавние исследования подтверждают, что круг шахт, окружающий стены Даррингтона, не имеет прецедентов в Великобритании. Эти объекты не были просто выкопаны и заброшены — они были частью структурированного, монументального ландшафта, свидетельствующего о сложности и изысканности неолитического общества", – подчеркнул профессор Винс Гаффни, ведущий археолог из Университета Брэдфорда.

Камни вокруг Стоунхенджа: что о них известно

В Стоунхендже есть два типа камней: более крупные сарсеновые камни и более мелкие "голубые камни". Каждый сарсеновый камень весит около 25 тонн, а самый большой камень, Пяточный камень, весит около 30 тонн.

Самая популярная теория предполагает, что камни были перемещены на место с помощью веревок из растительных волокон и деревянной А-образной рамы. Другая теория, вдохновленная каменными головами острова Пасхи, утверждает, что плиты Стоунхенджа раскачивали из стороны в сторону с помощью рычагов.

Кроме того, ученые нашли древний коровий зуб с челюстью, которые были намеренно оставлены строителями Стоунхенджа в 2995–2900 годах до нашей эры. Они считают, что находка может предоставить доказательства того, что камни для Стоунхенджа перевозились на расстояние около 200 км из Уэльса.

Напомним, на одном из камней Стоунхенджа нашли неестественные отметины.

Ранее сообщалось, что археологи выяснили, зачем построили Стоунхендж. Знаменитый памятник мог иметь политическую функцию, но в конечном итоге оказался полным провалом.