Учені знайшли біля Стоунхенджа дивну мережу з ям: їхній вік може перевищувати 4000 років (фото)

Щонайменше 16 величезних ям, розташованих по колу, виявили недалеко від Стоунхенджа. Кожна з них має ширину до десяти метрів і глибину до п'яти метрів.

Мережа ям, яка оточує історичні стіни Даррінгтона та Вудхенджа, може бути найбільшою доісторичною спорудою Великої Британії, вік якої становить понад 4000 років, повідомляє The Sun.

Уперше їх виявили 2020 року, і відтоді вчені намагаються дізнатися про них більше.

Експерти не обмежилися картографуванням, а пішли далі. Використовуючи складні технології, вони змогли підтвердити, що споруда була створена людьми, оскільки кожна з ям ретельно викопана, а потім засипана.

"Майстерність і зусилля, які знадобилися не тільки для того, щоб вирити ями, а й для того, щоб так точно розмістити їх у ландшафті, просто вражають. З огляду на те, що ями розкидані на такій великій відстані, той факт, що вони розташовані майже по ідеальному колу, вельми примітний", — сказав журналістам професор Річард Бейтс з Університету Сент-Ендрюса, який брав участь у проекті.

Ями оточують стіни Даррінгтона і Вудхендж Фото: Ordnance Survey

Вчені з'ясували і вік ям, оперуючи отриманими даними. Виявилося, що вони належать до періоду пізнього неоліту, тобто їхній вік становить понад 4000 років.

Відповідаючи на запитання про їхнє призначення, експерти вважають, що перстень міг слугувати своєрідним кордоном, що захищав священну зону, пов'язану з хенджем.

"Нещодавні дослідження підтверджують, що коло шахт, яке оточує стіни Даррінгтона, не має прецедентів у Великій Британії. Ці об'єкти не були просто викопані й занедбані — вони були частиною структурованого, монументального ландшафту, що свідчить про складність і вишуканість неолітичного суспільства", — наголосив професор Вінс Гаффні, провідний археолог з Університету Бредфорда.

Камені навколо Стоунхенджа: що про них відомо

У Стоунхенджі є два типи каменів: більші сарсенові камені і дрібніші "блакитні камені". Кожен сарсеновий камінь важить близько 25 тонн, а найбільший камінь, П'ятковий камінь, важить близько 30 тонн.

Найпопулярніша теорія припускає, що каміння було переміщено на місце за допомогою мотузок із рослинних волокон і дерев'яної А-подібної рами. Інша теорія, натхненна кам'яними головами острова Пасхи, стверджує, що плити Стоунхенджа розгойдували з боку в бік за допомогою важелів.

Крім того, вчені знайшли стародавній коров'ячий зуб зі щелепою, які були навмисно залишені будівельниками Стоунхенджа в 2995-2900 роках до нашої ери. Вони вважають, що знахідка може надати докази того, що каміння для Стоунхенджа перевозили на відстань близько 200 км з Уельсу.

Раніше повідомлялося, що археологи з'ясували, навіщо побудували Стоунхендж. Знаменитий пам'ятник міг мати політичну функцію, але в кінцевому підсумку виявився повним провалом.