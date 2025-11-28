Уничтожена половина крупнейшей колонии в мире: что погубило 47% популяции морских слонов

Исследования показали, что за последние два года опасное заболевание уничтожило половину морских слонов Южной Георгии. Теперь опасность добралась и до отдаленного острова в Индийском океане.

Недавнее исследование показало, что 47% размножающихся самок морских слонов на Южной Георгии, где обитает крупнейшая в мире популяция морских млекопитающих, погибли за два года. Ученые обнаружили, что именно птичий грипп H5N1 является основной причиной этой катастрофы, а также сделали новое тревожное открытие — заболевание добралось к отдаленному острову Херд в Индийском океане — ранее это место считалось убежищем вида, пишет IFLScience.

Наблюдения, проведенные в 2022 году, до того, как вирус достиг Южной Атлантики, сравнивались с данными 2024 года. Отметим, что на острове есть и более мелкие колонии, ученые подсчитали, что 53 000 самок пропустили сезон размножения, если тенденция была постоянной. Многие из пропавших самок, как полагают, погибли, хотя некоторые, как предполагается, покинули остров в начале предыдущего года после смерти своего детеныша.

В то же время 97% детенышей морских слонов, как утверждается, погибли на аргентинском острове Вальдес после появления там вируса птичьего гриппа. До появления вируса HPAIV на Южной Георгии в сезон размножения обитало около 54% южных морских слонов мира (Mirounga leonina) — самого крупного представителя семейства тюленей. Это делает сокращение численности значимым для вида в целом.

Более того, популяция морских слонов в Индийском океане катастрофически сокращалась еще до последней угрозы: с 1950-х годов популяция на острове Марион сократилась на 83%. По словам ученых, это делает ситуацию на австралийских островах Херд и Маккуори особенно важной, однако новости неутешительны: власти Австралии уже подтвердили наличие вируса на острове Херд в сезон размножения.

Отметим, что до этого момента Австралия была единственным континентом, свободным от птичьего гриппа. Подтверждение птичьего гриппа H5N1 на острове Херд, отдаленной австралийской территории, знаменует собой важное, но не неожиданное событие в глобальном распространении вируса.

Известно, что H5N1 может быть почти столь же смертельным и для людей. Пока вирус не перерос в пандемию среди людей, поскольку не способен передаваться от человека к человеку, однако большинство случаев заражения, как отмечается, приходится от человека к человеку и может произойти в любой момент.

Ученые также обеспокоены тем, что сокращение популяций многих животных может иметь серьезные последствия для экосистем. Как и киты, морские слоны играют важную роль в экосистеме Южного океана, поскольку они оставляют питательные вещества в своих фекалиях, плавая, и оживляют ранее бесплодные воды. Из-за их размеров их трудно заменить при любых обстоятельствах.

