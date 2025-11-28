Знищено половину найбільшої колонії у світі: що згубило 47% популяції морських слонів

Дослідження показали, що за останні два роки небезпечне захворювання знищило половину морських слонів Південної Георгії. Тепер небезпека дісталася і до віддаленого острова в Індійському океані.

Недавнє дослідження показало, що 47% самок морських слонів, які розмножуються, на Південній Георгії, де мешкає найбільша у світі популяція морських ссавців, загинули за два роки. Учені виявили, що саме пташиний грип H5N1 є основною причиною цієї катастрофи, а також зробили нове тривожне відкриття — захворювання дісталося до віддаленого острова Херд в Індійському океані — раніше це місце вважалося притулком виду, пише IFLScience.

Спостереження, проведені у 2022 році, до того, як вірус досяг Південної Атлантики, порівнювали з даними 2024 року. Зазначимо, що на острові є і більш дрібні колонії, вчені підрахували, що 53 000 самок пропустили сезон розмноження, якщо тенденція була постійною. Багато зі зниклих самок, як вважають, загинули, хоча деякі, як припускають, покинули острів на початку попереднього року після смерті свого дитинчати.

Водночас 97% дитинчат морських слонів, як стверджується, загинули на аргентинському острові Вальдес після появи там вірусу пташиного грипу. До появи вірусу HPAIV на Південній Георгії в сезон розмноження мешкало близько 54% південних морських слонів світу (Mirounga leonina) — найбільшого представника сімейства тюленів. Це робить скорочення чисельності значущим для виду в цілому.

Ба більше, популяція морських слонів в Індійському океані катастрофічно скорочувалася ще до останньої загрози: з 1950-х років популяція на острові Маріон скоротилася на 83%. За словами вчених, це робить ситуацію на австралійських островах Херд і Маккуорі особливо важливою, проте новини невтішні: влада Австралії вже підтвердила наявність вірусу на острові Херд у сезон розмноження.

Зазначимо, що до цього моменту Австралія була єдиним континентом, вільним від пташиного грипу. Підтвердження пташиного грипу H5N1 на острові Херд, віддаленій австралійській території, знаменує собою важливу, але не несподівану подію в глобальному поширенні вірусу.

Відомо, що H5N1 може бути майже настільки ж смертельним і для людей. Наразі вірус не переріс у пандемію серед людей, оскільки не здатний передаватися від людини до людини, проте більшість випадків зараження, як зазначається, припадає від людини до людини й може статися будь-якої миті.

Вчені також стурбовані тим, що скорочення популяцій багатьох тварин може мати серйозні наслідки для екосистем. Як і кити, морські слони відіграють важливу роль в екосистемі Південного океану, оскільки вони залишають поживні речовини у своїх фекаліях, плаваючи, і оживляють раніше безплідні води. Через їхні розміри їх важко замінити за будь-яких обставин.

