Самое холодное место на Земле: где на планете температура может опускаться до -98°C (видео)

Исследователи назвали самое холодное место на планете, где в самые суровые зимы температура может опускаться до невероятных минимумов. Известно, что в некоторые особенно суровые зимы в этом месте морозы могут достигать невероятных -98°C.

Самое холодное место на Земле — Восточно-Антарктическое плато. Именно в этой безлюдной пустыне 23 июля 1983 года температура воздуха на исследовательской станции "Восток" опустилась примерно до 89,2°C, что значительно ниже среднегодовой температуры в регионе. Впрочем, с тех пор на отдаленном Восточно-Антарктическом плато были зафиксированы еще более низкие температуры, пишет IFLScience.

Команда из Национального центра данных по снегу и льду при Университете Колорадо в Боулдере изучили спутниковые данные, собранные в период с 2004 по 2016 год по всей Восточной Антарктиде. Результаты указывают на то, что в некоторых районах Восточно-Антарктического плато над станцией "Восток" температура во время полярной ночи достигало невероятных -98°C.

Чрезмерно низкие температуры были зафиксированы в самой высокой части ледникового щита, на высоте от 3800 до 4050 метров над уровнем моря. Наблюдения также показывают, что невероятно холодные условия чаще всего возникают при наличии мощного антарктического полярного вихря — вихревая масса мощного ветра, окружающая континент и запирающая в себе холодный воздух.

Отметим, что эти температуры вполне естественны и созданы самой природой. Однако в лабораторных условиях ученые провели ряд экспериментов и смогли создать гораздо более низкие температуры. Известно, что абсолютный ноль — 0 градусов Кельвина или -273,15 °C — предел фундаментальный физический предел возможного понижения температуры. Третий закон термодинамики гласит, что эта точка недостижима, однако ученые не теряют надежды приблизиться к этой точке.

Например, в 2021 году команда немецких ученых установила новый рекорд самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированный в мире, охладив газ до 38 пикокельвинов – всего в нескольких шагах от абсолютного нуля. Ученым удалось достичь этого, сбросив квантовую материю с огромной башни.

В ходе эксперимента около 100 000 атомов были загружены в магнитную ловушку, расположенную на вершине 110-метровой башни. Ловушка действовала как "линза материи и волн", сжимая атомы с такой точностью, что они коллапсировали в конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК).

Затем атомы были сброшены. После выключения ловушки конденсат расширялся и охлаждался еще сильнее, падая с башни. Приборы отслеживали его двухсекундное падение, фиксируя каждое движение этого сверххолодного квантового облака. В человеческом понимании, это не совсем то, что можно считать холодом, но при температуре в несколько десятков пикокельвинов это холод, при котором атомы едва двигаются, а обычные законы материи уступают место квантовой физики.

