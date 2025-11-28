Найхолодніше місце на Землі: де на планеті температура може опускатися до -98°C (відео)

Дослідники назвали найхолодніше місце на планеті, де в найсуворіші зими температура може опускатися до неймовірних мінімумів. Відомо, що в деякі особливо суворі зими в цьому місці морози можуть досягати неймовірних -98°C.

Найхолодніше місце на Землі — Східно-Антарктичне плато. Саме в цій безлюдній пустелі 23 липня 1983 року температура повітря на дослідницькій станції "Восток" опустилася приблизно до 89,2°C, що значно нижче за середньорічну температуру в регіоні. Утім, відтоді на віддаленому Східно-Антарктичному плато було зафіксовано ще нижчі температури, пише IFLScience.

Команда з Національного центру даних зі снігу та льоду при Університеті Колорадо в Боулдері вивчила супутникові дані, зібрані в період з 2004 до 2016 року по всій Східній Антарктиді. Результати вказують на те, що в деяких районах Східно-Антарктичного плато над станцією "Восток" температура під час полярної ночі досягала неймовірних -98°C.

Надмірно низькі температури були зафіксовані в найвищій частині льодовикового щита, на висоті від 3800 до 4050 метрів над рівнем моря. Спостереження також показують, що неймовірно холодні умови найчастіше виникають за наявності потужного антарктичного полярного вихору — вихрова маса потужного вітру, що оточує континент і замикає в собі холодне повітря.

Зазначимо, що ці температури цілком природні й створені самою природою. Однак у лабораторних умовах учені провели низку експериментів і змогли створити набагато нижчі температури. Відомо, що абсолютний нуль — 0 градусів Кельвіна або -273,15 °C — межа фундаментальної фізичної межі можливого зниження температури. Третій закон термодинаміки свідчить, що ця точка недосяжна, проте вчені не втрачають надії наблизитися до цієї точки.

Наприклад, 2021 року команда німецьких учених встановила новий рекорд найнижчої температури, коли-небудь зареєстрований у світі, охолодивши газ до 38 пікокельвінів — усього за кілька кроків від абсолютного нуля. Ученим вдалося досягти цього, скинувши квантову матерію з величезної вежі.

Під час експерименту близько 100 000 атомів були завантажені в магнітну пастку, розташовану на вершині 110-метрової вежі. Пастка діяла як "лінза матерії та хвиль", стискаючи атоми з такою точністю, що вони колапсували в конденсат Бозе-Ейнштейна (БЕК).

Потім атоми були скинуті. Після вимкнення пастки конденсат розширювався й охолоджувався ще сильніше, падаючи з вежі. Прилади відстежували його двосекундне падіння, фіксуючи кожен рух цієї надхолодної квантової хмари. У людському розумінні, це не зовсім те, що можна вважати холодом, але за температури в кілька десятків пікокельвінів це холод, за якого атоми ледь рухаються, а звичайні закони матерії поступаються місцем квантовій фізиці.

