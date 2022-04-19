Знаходиться неподалік Землі. Вчені назвали найхолодніше місце в Сонячній системі

Дослідники кажуть, що найхолодніше місце в нашій планетарній системі не бачило світла Сонця мільярди років.

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Базова температура космосу становить близько мінус 270,45 градуса за Цельсієм, що трохи вище за абсолютний нуль — точку, де зупиняється молекулярний рух. Але така температура не стала для всієї Сонячної системи, пише LiveScience.

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Існують ділянки в Сонячній системі, які астрономи називають "порожнім" простором, де температура набагато нижча. Порожні ділянки космосу не зовсім порожні, там просто немає об'єктів, які могли б поглинати енергію від Сонця.

Тож яке місце найхолодніше в Сонячній системі? Щоб розібратися в цьому, необхідно зрозуміти, як вимірюють космічні температури.

"Температуру ми можемо виміряти, спостерігаючи за інтенсивністю інфрачервоного та мікрохвильового випромінювання, що випромінює поверхня того чи іншого об'єкта. За відсутності таких поверхонь, температуру можна виміряти на основі кількості сонячного світла, яке отримує той чи інший куточок Сонячної системи", — каже професор планетології та астробіології Лондонського університету Ян Кроуфорд

Але, за словами професора астрономії Ворикського університету Дона Поллакко, в астрономії немає нічого простого, тому що ви завжди спостерігаєте, а не взаємодієте.

"Температури завжди приблизні. Ваші розрахунки залежать від того, наскільки хороші ваші припущення і наскільки деталізована фізична модель, що використовують", — зазначає Поллакко.

Виходячи з очевидного логічного ланцюжка, найхолоднішим місцем у Сонячній системі може бути Плутон, враховуючи його віддаленість від Сонця. Але, на диво, найхолодніше місце може бути набагато ближче до Землі.

Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який аналізує умови на Місяці, надав вченим пакет даних. Аналіз показав, що найхолоднішим місцем у Сонячній системі є кратери на південному полюсі Місяця, які також називаються "постійно затемненими регіонами".

Дослідники з університету Аризони Патрік О'Брайен і Шейн Бірн також підтвердили, що кратери з "подвоєною тінню" на Місяці можуть бути найхолоднішими місцями в Сонячній системі.

Фото: луна

"Кратери з подвоєною тінню захищені не тільки від прямого сонячного світла, а й від вторинних джерел тепла. Наприклад, відбиття світла від довколишніх освітлених областей, а також теплового випромінювання, яке походить від теплих поверхонь", — зазначають дослідники.

Такі кратери зазвичай мають високі краї, через що сонячне світло ніколи не досягає дна западини.

Вчені вважають, що такі кратери не бачили сонячного світла протягом мільярдів років. Температура в цих кратерах може становити мінус 248,15 C, хоча показники можуть виявитися нижчими за очікувані. Водночас середня температура на поверхні Плутона становить мінус 232,75 °C.

Але є ще одне місце, яке може виявитися холоднішим за кратери на Місяці. Хмара Оорта – область зі скупченням крижаних довгоперіодичних комет, розташована далеко за межами орбіти Нептуна. Питання полягає в тому, чи ця область є частиною Сонячної системи.

Річ у тому, що NASA одночасно вважає, що хмара Оорта "є найвіддаленішою областю Сонячної системи", а також "перебуває за її межами".

Згідно з обчисленнями вчених із Північно-Західного університету в Іллінойсі, температура в хмарі Оорта може досягати мінус 268,15 °C, що набагато нижче за температуру в кратерах Місяця.

Якщо ж не відкидати хмару Оорта з цього рейтингу, то найхолодніше місце в Сонячній системі на Місяці.

Як відомо, найнижча температура на Землі зареєстрована на російській дослідницькій станції Схід в Антарктиді та становила мінус 89,2 °C.