Находится недалеко от Земли. Ученые назвали самое холодное место в Солнечной системе

Исследователи говорят, что самое холодное место в нашей планетарной системе не видело света Солнца миллиарды лет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Базовая температура космоса составляет около минус 270,45 градусов по Цельсию, что немного выше абсолютного нуля – точки, где останавливается молекулярное движение. Но такая температура не постоянна для всей Солнечной системы, пишет LiveScience.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Существуют отрезки в Солнечной системе, которые астрономы называют "пустым" пространством, чья температура намного ниже. Пустые отрезки космоса не совсем пусты, там просто нет объектов, которые могли бы поглощать энергию, исходящую от Солнца.

Так какое же место самое холодное в Солнечной системе? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, как измеряются космические температуры.

"Температуру мы можем измерить, наблюдая за интенсивностью инфракрасного и микроволнового излучения, испускаемого поверхностью того или иного объекта. В отсутствии таких поверхностей, температуру можно измерить на основе количества солнечного света, который получает тот или иной уголок Солнечной системы", – говорит профессор планетологии и астробиологии Лондонского университета Ян Кроуфорд.

Но, по словам профессора астрономии Уорикского университета Дона Поллакко, в астрономии нет ничего простого, потому как вы всегда наблюдаете, а не взаимодействуете.

"Температуры всегда приблизительны. Ваши расчеты зависят от того, насколько хороши ваши предположения и насколько детализирована используемая физическая модель", – отмечает Поллакко.

Исходя из очевидной логической цепочки, самым холодным местом в Солнечной системе может быть Плутон, учитывая его удаленность от Солнца. Но, на удивление, самое холодное место может быть расположено намного ближе к Земле.

Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который анализирует условия на Луне, предоставил ученым пакет данных. Анализ показал, что самым холодным местом в Солнечной системе являются кратеры на южном полюсе Луны, которые также называются "постоянно затененными регионами".

Исследователи из Аризонского университета Патрик О'Брайен и Шейн Бирн также подтвердили, что кратеры с "удвоенной тенью" на Луне могут быть самыми холодными местами в Солнечной системе.

"Кратеры с удвоенной тенью защищены не только от прямого солнечного света, но и от вторичных источников тепла. Например, отражение света от близлежащих освещенных областей, а также теплового излучения, исходящего от теплых поверхностей", – отмечают исследователи.

Такие кратеры обычно имеют высокие края, из-за чего солнечный свет никогда не достигает дна впадины.

Ученые считают, что подобные кратеры не видели солнечного света в течение миллиардов лет. Температура в этих кратерах может составлять минус 248,15 C, хотя показатели могут оказаться и ниже ожидаемого. В это же время, средняя температура на поверхности Плутона составляет минус 232,75 C.

Но есть еще одно место, которое может оказаться холоднее, чем кратеры на Луне. Облако Оорта – область со скоплением ледяных долгопериодических комет, расположенная далеко за пределами орбиты Нептуна. Вопрос заключается в том, является ли эта область частью Солнечной системы.

Дело в том, что NASA одновременно считает, что облако Оорта "является самой отдаленной областью Солнечной системы", а также "находится за ее пределами".

Согласно вычислениям ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе, температура в облаке Оорта может достигать минус 268,15 C, что намного ниже, чем температура в кратерах Луны.

Если же не включать облако Оорта в этот рейтинг, то самое холодное место в Солнечной системе будет находиться на Луне.

Как известно, самая низкая температура на Земле была зарегистрирована на российской исследовательской станции Восток в Антарктиде и составляла минус 89,2 C.