На 10 000 лет раньше, чем считалось: когда на самом деле люди впервые прибыли в Австралию

Новое открытие предполагает, что наши древние предки добрались до Австралии значительно раньше, чем считалось ранее. По сути, потребовалось всего 10 000 лет после того, как они впервые ступили на землю за пределами Африки.

Недавние геномные исследования показали, что коренные народы региона могут проследить свою родословную лишь до 50 000 лет назад. Однако не все ученые согласны с этим сценарием, который также известен как "короткая хронология" заселения Сухула — древнего континента, включавшего Австралию, Тасманию и Новую Гвинею. Основная загвоздка заключается в том, что в регионе существует некоторые археологические открытия, датируемые более ранним периодом, пишет IFLScience.

По словам профессора Мартина Ричардса из Университета Хаддерсфилда, единственный возможный вариант объяснения этой нестыковки — если древние реликвии были оставлены группой людей, которые просто исчезли, не оставив потомков. Таким образом, предполагается, что все эти ранние археологические памятники возрастом от 50 000 до 60 000 лет относятся к людям, которых уничтожила другая волна наступивших людей.

Но, учитывая расстояние между Африкой и Сахулом, разумно предположить, что только очень хорошо сформировавшаяся и успешная популяция могла преодолеть такое расстояние, что затрудняет возможность того, что эти мигранты могли так легко исчезнуть после прибытия в Океанию. В новом исследовании ученые сосредоточились на то, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле.

Для этого профессор Ричардс с коллегами проанализировали 2456 митохондриальных геномов из этого региона, охватив весь спектр разнообразия коренных народов Австралии, Новой Гвинеи и Океании. Это позволило ученым построить эволюционное древо, которое можно проследить вплоть до других популяций Юго-Восточной Азии и, в конечном итоге, до Африки.

Результаты указывают на то, что древнейшие предки этих аборигенских общин покинули Африку после "ядерной зимы", вызванной извержением вулкана Тоба на Суматре около 74 000 лет назад, и достигли Сахула примерно 60 000 лет назад. Для сравнения, это на 10 000 раньше, чем считалось ранее.

По словам профессора Ричардса, в отличие от предыдущих исследований этот сценарий отражает так называемую "длинную хронологию" заселения Сахула. Более того, ученые полагают, что с точки зрения археологических и ископаемых данных, новые результаты согласуются значительно лучше, чем предыдущий сценарий.

Более того, изучив распространение различных генетических групп — или гаплогрупп — по всей Океании, авторы исследования смогли выделить два отдельных пути, по которым эти ранние поселенцы достигли Сахула из Сундаланда, охватывающего большую часть Юго-Восточной Азии.

Результаты указывают на то, что некоторые группы были ограничены лишь севером, тогда как другие — югом. Те, что ограничены югом, как правило, связаны с материковой частью Юго-Восточной Азии и Индией. В то же время ни одна из галогрупп не имеет предковой связи с Филиппинами. Все это указывает на два пути миграции:

один вышел из материковой части Юго-Восточной Азии и распространился вдоль побережья Австралии;

другой пришел в Новую Гвинею.

По словам авторов исследования, оба пути ведут в Южную Азию и, в конечном итоге, в Восточную Африку, около 75 000 лет назад.

