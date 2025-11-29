Каков на вкус самый большой олень в мире: кто из людей до сих пор охотится на гигантов

Люди тысячелетиями преследуют самых больших оленей в мире и охота продолжается до сих пор. Ученые рассказали, каково на вкус мясо этих животных.

Лось — самое высокое млекопитающее Северной Америки, но он также является и самым крупным видом оленей во всем мире. Все лоси относятся к одному виду, известному как Alces alces, но внутри этой группы есть несколько подвидов. Самым крупным, по словам ученых, является аляскинский лось (Alces alces gigas), который может достигать высоты в холке 1,8 метра и веса до 725,7 килограмма, пишет IFLScience.

Казалось бы, самому большому оленю в мире едва ли следовало бы бояться человека, однако исследования показывают, что на самом деле люди охотятся на лосей ради мяса еще со времен последнего ледникового периода. По данным фонда Greenbelt Land Trust штата Орегон, из лосиной кожи издавна изготавливают накидки, платья и куртки, а также копья и игральные кости.

Сегодня лоси встречаются на большей части Северного полушария: они обитают в Канаде, на Аляске, в Скандинавии, России, а также в северных районах США, Восточной Европе и Северной Азии.

Едят ли современные люди лосей?

По словам ученых, в некоторых регионах все еще едят лосятину — мясо этих животных считается весьма питательным. Так, как лоси — самые крупные олени в мире, как и у других оленей, их мясо называется олениной и, как правило, его едят в виде стейков, колбас или фарша.

Каково на вкус мясо лося?

Многие описывают мясо лося как нечто среднее между олениной и говядиной. Как и у других видов оленей, его мясо темное и насыщенное, но не всегда обладает таким же острым вкусом, как другие продукты из оленя.

По словам экспертов, вкус мяса лося может зависеть от условий его содержания и способа употребления в пищу. Кроме того, вкус мяса может отличаться в зависимости от того, из какой части животного оно взято.

Мясо лося на вкус нечто среднее между олениной и говядиной Фото: Shutterstock

Полезно ли мясо лося?

В отчете правительства Северо-Западных территорий говорится, что мясо, печень, почки и кровь лося — отличные источники белка и железа. Мясо и печень также содержат большое количество витаминов группы В, которые помогают нашему организму использовать энергию из пищи. Кроме того, витамины этой группы важны для здоровья кожи, волос, нервов и мышц, а также в целом для здорового роста и развития.

Ранее высказывались опасения по поводу того, что печень и почки животных могут содержать повышенное количество загрязняющих веществ, таких как кадмий, попадающий в организм животных путем биоаккумуляции. Однако, по словам ученых, лоси являются травоядными животными, а потому у них, как правило, уровень загрязняющих веществ ниже, чем у хищников. Однако с возрастом количество эти веществ действительно может накапливаться в организме животных.

