Який на смак найбільший олень у світі: хто з людей досі полює на гігантів

Люди тисячоліттями переслідують найбільших оленів у світі й полювання триває досі. Учені розповіли, яке на смак м'ясо цих тварин.

Лось — найвищий ссавець Північної Америки, але він також є і найбільшим видом оленів у всьому світі. Усі лосі належать до одного виду, відомого як Alces alces, але всередині цієї групи є кілька підвидів. Найбільшим, за словами вчених, є аляскинський лось (Alces alces gigas), який може досягати висоти в холці 1,8 метра і ваги до 725,7 кілограма, пише IFLScience.

Здавалося б, найбільшому оленю у світі навряд чи варто було б боятися людини, проте дослідження показують, що насправді люди полюють на лосів заради м'яса ще з часів останнього льодовикового періоду. За даними фонду Greenbelt Land Trust штату Орегон, з лосиної шкіри здавна виготовляють накидки, сукні та куртки, а також списи та гральні кістки.

Сьогодні лосі зустрічаються на більшій частині Північної півкулі: вони мешкають у Канаді, на Алясці, у Скандинавії, Росії, а також у північних районах США, Східній Європі та Північній Азії.

Чи їдять сучасні люди лосів?

За словами вчених, у деяких регіонах все ще їдять лосятину — м'ясо цих тварин вважається вельми поживним. Через те що лосі — найбільші олені у світі, як і в інших оленів, їхнє м'ясо називається олениною і, як правило, його їдять у вигляді стейків, ковбас або фаршу.

Яке на смак м'ясо лося?

Багато хто описує м'ясо лося як щось середнє між олениною і яловичиною. Як і в інших видів оленів, його м'ясо темне і насичене, але не завжди має такий самий гострий смак, як інші продукти з оленя.

За словами експертів, смак м'яса лося може залежати від умов його утримання і способу вживання в їжу. Крім того, смак м'яса може відрізнятися залежно від того, з якої частини тварини його взято.

М'ясо лося на смак щось середнє між олениною та яловичиною Фото: Shutterstock

Чи корисне м'ясо лося?

У звіті уряду Північно-Західних територій йдеться про те, що м'ясо, печінка, нирки та кров лося — чудові джерела білка і заліза. М'ясо та печінка також містять велику кількість вітамінів групи В, які допомагають нашому організму використовувати енергію з їжі. Крім того, вітаміни цієї групи важливі для здоров'я шкіри, волосся, нервів і м'язів, а також загалом для здорового росту і розвитку.

Раніше висловлювалися побоювання з приводу того, що печінка і нирки тварин можуть містити підвищену кількість забруднюючих речовин, таких як кадмій, що потрапляє в організм тварин шляхом біоакумуляції. Однак, за словами вчених, лосі є травоїдними тваринами, а тому в них, як правило, рівень забруднювальних речовин нижчий, ніж у хижаків. Однак з віком кількість цих речовин дійсно може накопичуватися в організмі тварин.

