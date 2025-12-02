56 млн лет назад растения неожиданно перестали процветать: что произошло на Земле в этот момент

В новом исследовании ученые обнаружили, что десятки миллионов лет назад в истории произошло масштабное событие. Одним из последствий стало то, что многие растения перестали процветать.

Около 56 миллионов лет назад на Земле внезапно стало значительно жарче. Примерно за 5000 лет количество углерода в земной атмосфере резко увеличилось, а глобальная температура подскочила примерно на 6° C. Одним из последствий этого масштабного события стало то, что многие растения на планете перестали процветать, пишет Science Alert.

В результате растения стали поглощать меньше углерода из атмосферы, что, вероятно, способствовало еще одному интересному факту об этой доисторической планетарной волне жары: она продлилась более 100 000 лет. К слову, сегодня Земля нагревается примерно в 10 раз быстрее, чем 56 миллионов лет назад, что может еще больше затруднить адаптацию современных растений.

Масштабный сбой 56 миллионов лет назад

Известно, что растения могут участвовать в регулировании климата посредством секвестрации углерода — процесс включает в себя улавливание углекислого газа из атмосферы с помощью фотосинтеза и его хранение в листьях, древесине и корнях. Однако резкое глобальное потепление планеты способно временно повлиять на эту функцию растений.

По словам Веры Корасидис, преподавателя геоэкологии Мельбурнского университета, исследовать, как растительность планеты отреагировала на быстрое глобальное потепление около 56 миллионов лет назад — непростая задача.

В ходе исследования ученые разработали компьютерную модель, имитирующую эволюцию растений, их распространение и круговорот углерода. Далее команда сравнила результаты модели с данными по ископаемой пыльце и признакам растений из трех мест — это помогло реконструировать изменения растительности в период потепления, такие как:

высота;

масса листьев;

лиственность.

Эти места включают:

бассейн Бигхорн в США;

Северное море;

Полярный круг.

Сдвиг растительности

По словам Корасидис, в районах средних широт, включая бассейн Бигхорн – глубокую и широкую долину среди северных Скалистых гор – данные свидетельствуют о снижении способности растительности регулировать климат.

Данные пыльцы указывают на сдвиг в сторону более мелких растений, таких как пальмы и папоротники. Результаты также показали, что масса листьев на единицу площади также увеличивалась по мере сокращения численности лиственных деревьев. В то же время почвы указывают на снижение уровня органического углерода в почве.

Считается, что более мелкие и засухоустойчивые растения, в том числе пальцы, процветали в этом ландшафте, поскольку им удавалось идти в ногу с потеплением. Однако их способность накапливать углерод в биомассе и почве была связана со снижением.

В то же время в высокоширотном арктическом регионе наблюдалось увеличение как высоты, так и биомассы растительности после потепления. Данные пыльцы показывают замену хвойных лесов широколиственными болотными таксонами и сохранение некоторых субтропических растений, таких как пальмы.

Будущее Земли

Нарушение функций растительности в период потепления 56 миллионов лет назад могло привести к снижению наземной секвестрации углерода на 70 000 — 100 000 лет из-за снижения способности растительности и почв улавливать и хранить углерод.

Авторы исследования обнаружили, что растительности, которая более способна регулировать климат, потребовалось больше времени для восстановления, что способствовало продолжительности потепления Земли.

События, произошедшие на Земле 56 миллионов лет назад, подчеркивают необходимость понимания способности биологических систем адаптироваться к быстрым изменениям климата и поддерживать эффективное связывание углерода.

