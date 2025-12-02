56 млн років тому рослини несподівано перестали процвітати: що сталося на Землі в цей момент

У новому дослідженні вчені виявили, що десятки мільйонів років тому в історії сталася масштабна подія. Одним із наслідків стало те, що багато рослин перестали процвітати.

Близько 56 мільйонів років тому на Землі раптово стало значно спекотніше. Приблизно за 5000 років кількість вуглецю в земній атмосфері різко збільшилася, а глобальна температура підскочила приблизно на 6° C. Одним із наслідків цієї масштабної події стало те, що багато рослин на планеті перестали процвітати, пише Science Alert.

У результаті рослини стали поглинати менше вуглецю з атмосфери, що, ймовірно, сприяло ще одному цікавому факту про цю доісторичну планетарну хвилю спеки: вона тривала понад 100 000 років. До слова, сьогодні Земля нагрівається приблизно в 10 разів швидше, ніж 56 мільйонів років тому, що може ще більше ускладнити адаптацію сучасних рослин.

Масштабний збій 56 мільйонів років тому

Відомо, що рослини можуть брати участь у регулюванні клімату за допомогою секвестрації вуглецю — процес охоплює вловлювання вуглекислого газу з атмосфери за допомогою фотосинтезу та його зберігання в листках, деревині та коренях. Однак різке глобальне потепління планети здатне тимчасово вплинути на цю функцію рослин.

За словами Віри Корасідіс, викладачки геоекології Мельбурнського університету, дослідити, як рослинність планети відреагувала на швидке глобальне потепління близько 56 мільйонів років тому — непросте завдання.

Під час дослідження вчені розробили комп'ютерну модель, що імітує еволюцію рослин, їхнє поширення і колообіг вуглецю. Далі команда порівняла результати моделі з даними щодо викопного пилку та ознак рослин із трьох місць — це допомогло реконструювати зміни рослинності в період потепління, такі як:

висота;

маса листя;

листяність.

Ці місця включають:

басейн Бігхорн у США;

Північне море;

Полярне коло.

Зсув рослинності

За словами Корасідіс, у районах середніх широт, включно з басейном Бігхорн — глибокою і широкою долиною серед північних Скелястих гір — дані свідчать про зниження здатності рослинності регулювати клімат.

Дані пилку вказують на зсув у бік більш дрібних рослин, таких як пальми й папороті. Результати також показали, що маса листя на одиницю площі також збільшувалася в міру скорочення чисельності листяних дерев. Водночас ґрунти вказують на зниження рівня органічного вуглецю в ґрунті.

Вважається, що дрібніші й посухостійкіші рослини, зокрема пальці, процвітали в цьому ландшафті, оскільки їм вдавалося йти в ногу з потеплінням. Однак їхня здатність накопичувати вуглець у біомасі та ґрунті була пов'язана зі зниженням.

Водночас у високоширотному арктичному регіоні спостерігалося збільшення як висоти, так і біомаси рослинності після потепління. Дані пилку показують заміну хвойних лісів широколистяними болотними таксонами та збереження деяких субтропічних рослин, таких як пальми.

Майбутнє Землі

Порушення функцій рослинності в період потепління 56 мільйонів років тому могло призвести до зниження наземної секвестрації вуглецю на 70 000 — 100 000 років через зниження здатності рослинності та ґрунтів уловлювати й зберігати вуглець.

Автори дослідження виявили, що рослинності, яка більш здатна регулювати клімат, знадобилося більше часу для відновлення, що сприяло тривалості потепління Землі.

Події, що відбулися на Землі 56 мільйонів років тому, підкреслюють необхідність розуміння здатності біологічних систем адаптуватися до швидких змін клімату і підтримувати ефективне зв'язування вуглецю.

