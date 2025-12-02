Самая миниатюрная лошадь в мире ниже годовалого ребенка: каков ее рост (видео)

Титул самой низкорослой лошади на планете достался лошади, по имени Пумакел. По словам исследователей, рост животного в холке составляет всего 52,6 сантиметра.

Пумакел официально признан самой низкорослой лошадью в мире. Сказать, что животное крошечное — вовсе не преувеличение: рост Пумакела в холке составляет всего 52,6 сантиметра. Для сравнения, это значительно меньше роста среднего годовалого ребенка и значительно меньше четверти роста самой высокой лошади в мире — Сэмпсона, рост которого достигал 2,19 метра, пишет IFLScience.

По словам экспертов, Пумакел отобрал корону у Бомбеля — миниатюрного аппалуза из Польши ростом 56,7 сантиметра. Впрочем, стоит признать, что ни Пумакел, ни Бомбель не претендуют на звание самой низкорослой когда-либо зарегистрированной лошади. Этот титул достался миниатюрной гнедой ростом всего 44,5 сантиметра с самым подходящим именем Дюймовочка, которая умерла в 2018 году.

Памукел — шотландский пони, а потому изначально был меньше других лошадей. Однако его хозяйка, Карола Вайдеманн, заметила, что особенно маленький рост лошади — вовсе не результат намеренного выведения маленького размера, а "причуда природы".

Впервые Вайдеманн встретила Пумакела в 2020 году, когда искала крохотных лошадок, которые в будущем могли бы стать терапевтами. В результате ей позвонил знакомый и сказал, что у него есть подходящая лошадь.

По словам Вайдеманн, ранее ей никогда не доводилось видеть столь маленькую лошадь. Тогда Пумакелу было всего 5 месяцев, а его рост был всего 47 сантиметров, а вес едва ли достигал 20 килограммов. Вайдеманн взяла его к себе в октябре, но с тех пор Пумакел вырос лишь немного.

Известно, что Пумакелу нравится находиться в центре внимания и похоже он нашел идеальную работу: он проводит время в качестве обученной лошади-терапевта, посещая дома престарелых, хосписы, детские сады и колы, а также учреждения для людей с ограниченными возможностями.

