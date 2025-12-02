Наймініатюрніший кінь у світі нижчий за однорічну дитину: який його зріст (відео)

Титул найнизькорослішого коня на планеті дістався коню, на ім'я Пумакел. За словами дослідників, зріст тварини в холці становить лише 52,6 сантиметра.

Пумакел офіційно визнаний найнизькорослішим конем у світі. Сказати, що тварина крихітна — зовсім не перебільшення: зріст Пумакела в холці становить лише 52,6 сантиметра. Для порівняння, це значно менше за зріст середньої однорічної дитини й значно менше за чверть зросту найвищого коня у світі — Семпсона, зріст якого сягав 2,19 метра, пише IFLScience.

За словами експертів, Пумакел відібрав корону у Бомбеля — мініатюрного аппалуза з Польщі зростом 56,7 сантиметра. Утім, варто визнати, що ні Пумакел, ні Бомбель не претендують на звання найнизькорослого коли-небудь зареєстрованого коня. Цей титул дістався мініатюрній гнідій зростом лише 44,5 сантиметра з найвідповіднішим ім'ям Дюймовочка, яка померла 2018 року.

Памукел — шотландський поні, а тому спочатку був меншим за інших коней. Однак його господиня, Карола Вайдеманн, зауважила, що особливо маленький зріст коня — зовсім не результат навмисного виведення маленького розміру, а "примха природи".

Уперше Вайдеманн зустріла Пумакела 2020 року, коли шукала крихітних конячок, які в майбутньому могли б стати терапевтами. У результаті їй зателефонував знайомий і сказав, що в нього є відповідний кінь.

За словами Вайдеманн, раніше їй ніколи не доводилося бачити настільки маленького коня. Тоді Пумакелу було всього 5 місяців, а його зріст був лише 47 сантиметрів, а вага навряд чи досягала 20 кілограмів. Вайдеманн взяла його до себе в жовтні, але відтоді Пумакел виріс лише трохи.

Відомо, що Пумакелу подобається перебувати в центрі уваги й схоже він знайшов ідеальну роботу: він проводить час як навчений кінь-терапевт, відвідуючи будинки для літніх людей, хоспіси, дитячі садочки та коли, а також установи для людей з обмеженими можливостями.

