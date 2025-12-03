Нечто темное порождает редкие песчаные дюны в Сахаре: загадочные образования запечатлели из космоса

На фото, сделанном астронавтом, видны три темных холма, оставшихся здесь еще со времен палеозоя. Ученые считают, что именно эти структуры ответственны за редкие песчаные дюны, образованные в Сахаре.

Фотография, сделанная астронавтом в 2023 году, запечатлела три темных холма, также известных как столовые горы, возвышающиеся над частью пустыни Сахара на юге Мавритании. Эти образования, как считается, являются остатками единой формации палеозоя и способствовали образованию ряда поразительных песчаных дюн, пишет Live Science.

По словам исследователей, три древних черных столовых горы, расположенных рядом с пустыней Сахара, именуемые темными структурами, вероятно, способствовали образованию вокруг них ряда редких песчаных дюн. Более того, структуры, как считается, создали удивительную "зону, свободную от дюн".

Известно, что темные структуры с плоскими вершинами расположены примерно в 13 километрах к северо-западу от города Геру на юге Мавритании, где проживает около 22 000 человек. Столовые горы сложены из песчаника и круто возвышаются над окружающими равнинами, достигая высоты от 300 до 400 метров над землей. Самая большая из трех столовых гор имеет ширину около 9,5 километра в самой широкой точке, а четвертая столовая гора расположена к северу от трех, а потому находится немного за пределами снимка, сделанного астронавтом.

Темный цвет холмов обусловлен "каменным лаком" — черным слоем на основе глины, богатым оксида марганца и железа, который, по словам ученых, образуется на обнаженных и сухих скалах в течение тысяч лет. Также считается, что это покрытие, вероятно, частично закрепилось микроорганизмами и состоит из множества микронных слоев.

Слева на фото, к западу от столовых гор, находится бесплодная каменистая равнина с удивительным отсутствием песчаных дюн. Однако к востоку от пологих холмов можно заметить несколько довольно крупных дюн, которые будто оттекают от черных скал.

По словам ученых, на снимке видны два основных типа песчаных дюн:

редкие "скалолазные дюны" — более крупные, похожие на гряды, кучи песка, накопившиеся вдоль восточных склонов столовых гор;

"барханные дюны" — встречаются чаще и образуют полосатый "хвост" столовых гор.

Любопытно, что песчаные дюны образуются лишь на восточной стороне столовых гор, поскольку ветер дует преимущественно оттуда, перенося песок, который затем оседает на пологих склонах, окружающих черные скалы.

Песок не скапливается к западу от столовых гор из-за явления, известного как "ветровой размыв". Оно возникает из-за сверхбыстрых вихрей, возникающих в ветре, который сжимается между столовыми горами и сдувает песок с плоских холмов.

На этой фотографии астронавта, сделанной в 2014 году, видно, что три столовые горы и их дюны являются частью гораздо более крупной системы Фото: NASA

Еще один снимок, сделанный астронавтом в 2014 году, демонстрирует этот странный эффект на большей площади. На снимке видны бархатные дюны, простирающиеся гораздо дальше от столовых гор, а также еще одна более крупная столовая гора, расположенная восточнее.

Считается, что все столовые горы образовались в период между 541миллиона и 251,9 миллиона лет назад и были частью единой массивной горной формации, которая с тех пор была разрушена тысячелетиями водной и ветровой эрозии.

