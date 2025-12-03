Щось темне породжує рідкісні піщані дюни в Сахарі: загадкові утворення зафіксували з космосу

На фото, зробленому астронавтом, видно три темні пагорби, що залишилися тут ще з часів палеозою. Вчені вважають, що саме ці структури відповідальні за рідкісні піщані дюни, утворені в Сахарі.

Фотографія, зроблена астронавтом у 2023 році, закарбувала три темні пагорби, також відомі як столові гори, що підносяться над частиною пустелі Сахара на півдні Мавританії. Ці утворення, як вважають, є залишками єдиної формації палеозою і сприяли утворенню низки дивовижних піщаних дюн, пише Live Science.

За словами дослідників, три стародавні чорні столові гори, розташовані поруч із пустелею Сахара, іменовані темними структурами, ймовірно, сприяли утворенню навколо них низки рідкісних піщаних дюн. Ба більше, структури, як вважається, створили дивовижну "зону, вільну від дюн".

Відомо, що темні структури з плоскими вершинами розташовані приблизно за 13 кілометрів на північний захід від міста Геру на півдні Мавританії, де мешкає близько 22 000 осіб. Столові гори складені з піщаника і круто підносяться над навколишніми рівнинами, досягаючи висоти від 300 до 400 метрів над землею. Найбільша з трьох столових гір має ширину близько 9,5 кілометра в найширшій точці, а четверта столова гора розташована на північ від трьох, а тому перебуває трохи за межами знімка, зробленого астронавтом.

Темний колір пагорбів зумовлений "кам'яним лаком" — чорним шаром на основі глини, багатим на оксиди марганцю та заліза, який, за словами вчених, утворюється на оголених і сухих скелях протягом тисяч років. Також вважається, що це покриття, ймовірно, частково закріпилося мікроорганізмами й складається з безлічі мікронних шарів.

Ліворуч на фото, на захід від столових гір, розташована безплідна кам'яниста рівнина з дивовижною відсутністю піщаних дюн. Однак на схід від пологих пагорбів можна помітити кілька доволі великих дюн, що ніби відтікають від чорних скель.

За словами вчених, на знімку видно два основні типи піщаних дюн:

рідкісні "скелелазні дюни" — більші, схожі на гряди, купи піску, що накопичилися вздовж східних схилів столових гір;

"барханні дюни" — зустрічаються частіше й утворюють смугастий "хвіст" столових гір.

Цікаво, що піщані дюни утворюються лише на східному боці столових гір, оскільки вітер дме переважно звідти, переносячи пісок, який потім осідає на пологих схилах, що оточують чорні скелі.

Пісок не скупчується на захід від столових гір через явище, відоме як "вітровий розмив". Воно виникає через надшвидкі вихори, що виникають у вітрі, який стискається між столовими горами та здуває пісок із плоских пагорбів.

На цій фотографії астронавта, зробленій у 2014 році, видно, що три столові гори та їхні дюни є частиною набагато більшої системи Фото: solar-system

Ще один знімок, зроблений астронавтом у 2014 році, демонструє цей дивний ефект на більшій площі. На знімку видно оксамитові дюни, що простягаються набагато далі від столових гір, а також ще одну більшу столову гору, розташовану на схід.

Вважають, що всі столові гори утворилися в період між 541 мільйоном і 251,9 мільйона років тому і були частиною єдиної масивної гірської формації, яку відтоді зруйнували тисячоліттями водної та вітрової ерозії.

