Брешь в защитном слое Земли восстанавливается: озоновая дыра вот-вот может закрыться

Исследователи обнаружили, что озоновая дыра над Антарктидой достигла своего минимального размера за последние 5 лет. Более того, ученые считают, что она вскоре может полностью закрыться.

Служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) только что обнаружила, что озоновая дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, закрылась 1 декабря. По словам исследователей, дыра не просто закрылась раньше срока, но и установила рекорд — самое раннее закрытие с 2019 года, пишет Daily Mail.

Более того, ученые обнаружили, что в 2025 году озоновая дыра при ее максимальном размере стала наименьшей за последние 5 лет — составила 21,08 квадратный километр. Отметим, что это уже второй год подряд с относительно небольшими озоновыми дырами в сравнении с серией крупных и продолжительных озоновых дыр в 2020-2023 годах.

По словам директора Службы мониторинга атмосферы программы "Коперник" (CAMS), доктора Лоренса Руя, данные вселяют надежду на полное восстановление озонового слоя в течение ближайших нескольких десятилетий. Такая ситуация также отражает устойчивый прогресс, который в последние годы наблюдается в озоновом слое.

Технически озоновая дыра вовсе не является "дырой", где отсутствует озон. На самом деле это область с исключительно низким содержанием озона над Антарктидой. Как правило, дыра открывается каждый август, достигая максимального размера в сентябре или октябре, а затем вновь закрывается в конце ноября или начале декабря.

В 2025 году ученые заметили, что озоновая дыра развилась относительно рано еще до середины августа, следуя траектории, аналогичной траектории развития большой озоновой дыры 2023 года. К концу августа 2025 года размер озоновой дыры немного уменьшился, а затем достиг максимальной площади уже к началу сентября — около 21,98 миллиона квадратных километров.

По словам ученых, этот размер "довольно типичен" на данный момент, но значительно ниже максимального значения в 26,1 миллиона квадратных километров, наблюдавшихся в 2023 году. В сентябре размер озоновой дыры начал постепенно уменьшаться, но все еще оставался значительным. В сентябре площадь озоновой дыры над Антарктидой составила около 15 миллионов квадратных километров, а в октябре составила 20 миллионов квадратных километров.

В первой половине ноября площадь озоновой дыры начала быстро сокращаться, что указывает на возможность ее раннего закрытия. Небольшая устойчивая область с низким содержанием озона сохранялась до второй половины месяца, пока полностью не закрылась 1 декабря. По словам ученых, это самое раннее закрытие с 2019 года и одно из самых ранних за последние 40 лет.

Озоновый слой расположен в стратосфере и поглощает почти все вредное ультрафиолетовое излучение Солнце, что делает его основополагающим фактором защиты жизни на поверхности планеты. Без озонового слоя произошло бы резкое увеличение солнечного УФ-излучения, которое повредило бы нашу ДНК и способствовало бы более частому возникновению рака кожи.

В результате наличие дыры в озоновом слое увеличивает количество УФ-излучения, достигающего поверхности Земли, и чем больше дыра, тем большему облучению мы подвергаемся. Впервые озоновая дыра была обнаружена лишь в 1980-х годах британским метеорологом Джонатаном Шанклином, что впоследствии привлекло внимание мировой общественности.

