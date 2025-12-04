Пролом у захисному шарі Землі відновлюється: озонова діра ось-ось може закритися

Дослідники виявили, що озонова діра над Антарктидою досягла свого мінімального розміру за останні 5 років. Ба більше, вчені вважають, що вона незабаром може повністю закритися.

Служба моніторингу атмосфери "Коперник" (CAMS) щойно виявила, що озонова діра, яка щороку з'являється над Антарктидою, закрилася 1 грудня. За словами дослідників, діра не просто закрилася раніше терміну, а й встановила рекорд — найбільш раннє закриття з 2019 року, пише Daily Mail.

Ба більше, вчені виявили, що 2025 року озонова діра за її максимального розміру стала найменшою за останні 5 років — становила 21,08 квадратний кілометр. Зазначимо, що це вже другий рік поспіль із відносно невеликими озоновими дірами, як порівняти із серією великих і тривалих озонових дір у 2020-2023 роках.

За словами директора Служби моніторингу атмосфери програми "Коперник" (CAMS), доктора Лоренса Руя, дані вселяють надію на повне відновлення озонового шару протягом найближчих кількох десятиліть. Така ситуація також відображає стійкий прогрес, який останніми роками спостерігається в озоновому шарі.

Технічно озонова діра зовсім не є "дірою", де відсутній озон. Насправді це область з винятково низьким вмістом озону над Антарктидою. Як правило, діра відкривається кожного серпня, досягаючи максимального розміру у вересні або жовтні, а потім знову закривається наприкінці листопада або на початку грудня.

У 2025 році вчені помітили, що озонова діра розвинулася відносно рано ще до середини серпня, слідуючи траєкторії, аналогічній траєкторії розвитку великої озонової діри 2023 року. До кінця серпня 2025 року розмір озонової діри трохи зменшився, а потім досяг максимальної площі вже на початку вересня — близько 21,98 мільйона квадратних кілометрів.

За словами вчених, цей розмір є "доволі типовим" на цей момент, але значно нижчим за максимальне значення у 26,1 мільйона квадратних кілометрів, яке спостерігали у 2023 році. У вересні розмір озонової діри почав поступово зменшуватися, але все ще залишався значним. У вересні площа озонової діри над Антарктидою становила близько 15 мільйонів квадратних кілометрів, а в жовтні склала 20 мільйонів квадратних кілометрів.

У першій половині листопада площа озонової діри почала швидко скорочуватися, що вказує на можливість її раннього закриття. Невелика стійка область із низьким вмістом озону зберігалася до другої половини місяця, поки повністю не закрилася 1 грудня. За словами вчених, це найбільш раннє закриття з 2019 року й одне з найбільш ранніх за останні 40 років.

Озоновий шар розташований у стратосфері та поглинає майже все шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця, що робить його основоположним фактором захисту життя на поверхні планети. Без озонового шару відбулося б різке збільшення сонячного УФ-випромінювання, яке зашкодило б нашій ДНК і сприяло б частішому виникненню раку шкіри.

У результаті наявність дірки в озоновому шарі збільшує кількість УФ-випромінювання, що досягає поверхні Землі, і що більша діра, то більшому опроміненню ми піддаємося. Уперше озонову діру було виявлено лише в 1980-х роках британським метеорологом Джонатаном Шанкліном, що згодом привернуло увагу світової громадськості.

