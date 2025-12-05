Названо нечто, способное проглатывать шершней-убийц прямо с жалом: яд не значит ничего

Североамериканские шершни-убийцы могут вселять страх в большинство жизни на Земле, однако это не относится к некоторым земноводным. Ученые рассказали о прудовых лягушках, которые без проблем пожирают шершней-убийц прямо с жалом.

В прошлом страх перед североамериканским "шершнем-убийцей" (Vespa mandarinia), вероятно, был несколько преувеличен. И все же, ученые советуют избегать укуса северного гигантского шершня, ведь получение дозы сильного нейротоксичного яда этого насекомого ощущается как "раскаленный гвоздь, вбитый в ногу". Однако, как оказалось, шершни опасны не для всех, пишет Popular Science.

По словам энтомолога Масато Оно, на самом деле некоторые животные не боятся жала шершня. Более того, некоторые птицы и пауки охотно ищут насекомых в качестве пищи. Также известны виды лягушек, которые питаются ядовитыми шершнями.

Эколог Университет Кобе Сугиура Синдзи отмечает, что предыдущие исследования содержимого желудков показали, что прудовые лягушки порой едят шершней, ни одно экспериментальное исследование не изучало, как именно это происходит.

Одна из самых сложных загадок заключается в том, поедают ли земноводные шершней, избегая их жал, или же вместе с ядом. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы заполнить этот пробел.

В ходе исследования ученые предложили три вида ядовитых шершней (V. mandarinia, V. analis и V. simillima) голодным чернопятнистым прудовым лягушкам (Pelophylax nigromaculatus). Команда использовала каждую лягушку только один раз и подбирала им вид шершня, соответствующий их размеру. Например, самые крупные лягушки получали северного гигантского шершня длиной около 4 см.

Далее ученые регистрировали реакцию земноводных на потенциальную добычу. Результаты кажутся однозначными: лягушки нападали и поедали V. simillima, V. analis и V. mandarinia в 93%, 87% и 79% случаев соответственно. Лягушки также избегали укусов, однако в некоторых случаях земноводные даже были ужалены в рот и глаза.

Команда также обнаружила, что хотя мышь аналогичного размера может умереть одного укуса, лягушки не показали заметного вреда даже после нескольких укусов. Этот исключительный уровень устойчивости к сильному яду делает это открытие уникальным и захватывающим.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что не всегда есть связь между болью и летальным исходом при укусе ядовитого насекомого. Например, укус муравья-пули (Paraponera clavata) способен вызвать острую боль, но не убьет человека. В то же время укус обычной пчелы может не вызывать такой боли, но способен убить человека с аллергией. В результате ученые предположили, что лягушки, используемые в исследовании, вероятно, способны вырабатывать двойную толерантность к боли и яду.

В дальнейших исследованиях ученые планируют сосредоточиться на том, чтобы выяснить, есть ли у прудовых лягушек физиологические механизмы, например, физические барьеры или белки, блокирующие боль и токсичность яда шершня. Существует также вероятность, что токсины шершней просто не развились до такой степени, чтобы быть эффективными для амфибий, которые редко нападают на колонии шершней.

