Названо дещо, здатне проковтувати шершнів-убивць прямо зі жалом: отрута не має значення

Північноамериканські шершні-вбивці можуть вселяти страх у більшість життя на Землі, проте це не стосується деяких земноводних. Науковці розповіли про ставкових жаб, які без проблем пожирають шершнів-убивць просто з жалом.

У минулому страх перед північноамериканським"шершнем-вбивцею" (Vespa mandarinia), ймовірно, був дещо перебільшений. І все ж, учені радять уникати укусу північного гігантського шершня, адже отримання дози сильної нейротоксичної отрути цієї комахи відчувається як "розпечений цвях, вбитий у ногу". Однак, як виявилося, шершні небезпечні не для всіх, пише Popular Science.

За словами ентомолога Масато Оно, насправді деякі тварини не бояться жала шершня. Ба більше, деякі птахи та павуки охоче шукають комах як їжу. Також відомі види жаб, які харчуються отруйними шершнями.

Еколог Університет Кобе Сугіура Сіндзі зазначає, що попередні дослідження вмісту шлунків показали, що ставкові жаби деколи їдять шершнів, жодне експериментальне дослідження не вивчало, як саме це відбувається.

Одна з найскладніших загадок полягає в тому, чи поїдають земноводні шершнів, уникаючи їхніх жал, або ж разом з отрутою. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб заповнити цю прогалину.

Під час дослідження вчені запропонували три види отруйних шершнів (V. mandarinia, V. analis і V. simillima) голодним чорноплямистим ставковим жабам (Pelophylax nigromaculatus). Команда використовувала кожну жабу тільки один раз і підбирала їм вид шершня, відповідний їхньому розміру. Наприклад, найбільші жаби отримували північного гігантського шершня довжиною близько 4 см.

Далі вчені реєстрували реакцію земноводних на потенційну здобич. Результати здаються однозначними: жаби нападали та поїдали V. simillima, V. analis і V. mandarinia у 93%, 87% і 79% випадків відповідно. Жаби також уникали укусів, проте в деяких випадках земноводні навіть були вжалені в рот і очі.

Команда також виявила, що хоча миша аналогічного розміру може померти від одного укусу, жаби не показали помітної шкоди навіть після кількох укусів. Цей винятковий рівень стійкості до сильної отрути робить це відкриття унікальним і дивовижним.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що не завжди є зв'язок між болем і летальним результатом під час укусу отруйної комахи. Наприклад, укус мурашки-кулі (Paraponera clavata) здатний викликати гострий біль, але не вб'є людину. Водночас укус звичайної бджоли може не викликати такого болю, але здатний убити людину з алергією. У результаті вчені припустили, що жаби, які використовуються в дослідженні, ймовірно, здатні виробляти подвійну толерантність до болю і отрути.

У подальших дослідженнях вчені планують зосередитися на тому, щоб з'ясувати, чи є у ставкових жаб фізіологічні механізми, наприклад, фізичні бар'єри або білки, що блокують біль і токсичність отрути шершня. Існує також імовірність, що токсини шершнів просто не розвинулися до такої міри, щоб бути ефективними для амфібій, які рідко нападають на колонії шершнів.

