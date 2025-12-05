На Европу обрушится экстремальная засуха: экстремальные изменения климата продлятся сотни лет

Новое исследование показывает, что коллапс ключевого атлантического течения, вероятно, приведет к экстремальной засухе в Европе. Еще более тревожно то, что более засушливые условия задержатся на сотни лет.

В новом исследовании ученые впервые сравнили, что произойдет с летними осадками в Европе при различных климатических сценариях в случае коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC). Результаты прогнозируют, что и без того знойное сухое лето в Южной Европе может стать еще более суровым в течение следующих 1000 лет, если коллапс ключевой системы океанических течений приведет к росту числа экстремальных засух и более длительным сухим сезонам, пишет Live Science.

В ходе исследования ученые смоделировали будущее Европы в случае коллапса ключевого атлантического течения и обнаружили, что континент ждет гораздо более засушливое будущее. Новые результаты указывают на то, что и без того знойное сухое лето в Южной Европе может стать еще более суровым в течение следующих 1000 лет. Это произойдет, если коллапс ключевой системы океанических течений приведет к росту числа экстремальных засух и более длительным сезонам.

Отметим, что AMOC — крупная система океанических течений в Атлантическом океане, которая переносит тепло из Южного полушария в Северное и участвует в регулировании климата Земли. Ранее ученые уже предупреждали, что антропогенное изменение климата ослабляет эту мощную систему течений и даже может привести к критической точке.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника в области океанологии и атмосферы в Утрехском университете Рене ван Вестен, на самом деле AMOC фактически формирует нашу глобальную климатическую систему.

Эта система течений, как известно, объясняет относительно мягкий климат северо-западной Европы в сравнении с югом Канады, который находится в той же широте. Ожидается, что коллапс AMOC приведет к значительному снижению зимних температур по всей Европе. Но это еще не все, система течений также приносит на континент значительное количество влаги, что в будущем также может измениться.

В ходе исследования ученые провели 8 симуляций, охватывающих более 1000 лет. Четыре симуляции имитировали доиндустриальные уровни парниковых газов, но они были теоретическими, поскольку мир уже превзошел эти уровни углерода в атмосфере.

Оставшиеся четыре модели разделились так: две модели рассматривали, что произойдет с осадками, если выбросы углерода человечеством достигнут пика в середине этого столетия, а затем начнут снижаться, а также какое количество пресной воды затопит Атлантический океан.

Когда большое количество пресной воды затапливает океан, это изменяет соленость, плотность воды и то, как вода переносит энергию. Модели показывают, что большое количество пресной воды в конечном итоге разрушило всю систему течений, в то время как при меньшем количестве пресной воды AMOC может восстановиться.

Последние две модели моделировали сценарий с высоким уровнем выбросов, в котором выбросы углерода в три раза выше, чем сейчас. AMOC разрушался в обоих сценариях пресной воды. И все же, по словам ученых, в условиях изменения климата наиболее реалистичными являются сценарии при которых экстремальные засухи лишь увеличатся.

В то же время, некоторые ученые предостерегают от использования теоретических результатов исследования для прогнозирования будущего климата.

