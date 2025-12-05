На Європу обрушиться екстремальна посуха: екстремальні зміни клімату триватимуть сотні років

Нове дослідження показує, що колапс ключової атлантичної течії, ймовірно, призведе до екстремальної посухи в Європі. Ще більш тривожно те, що більш посушливі умови затримаються на сотні років.

У новому дослідженні вчені вперше порівняли, що станеться з літніми опадами в Європі за різних кліматичних сценаріїв у разі колапсу Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC). Результати прогнозують, що і без того спекотне сухе літо в Південній Європі може стати ще суворішим протягом наступних 1000 років, якщо колапс ключової системи океанічних течій призведе до зростання кількості екстремальних посух і більш тривалих сухих сезонів, пише Live Science.

Під час дослідження вчені змоделювали майбутнє Європи в разі колапсу ключової атлантичної течії та виявили, що на континент чекає набагато посушливіше майбутнє. Нові результати вказують на те, що і без того спекотне сухе літо в Південній Європі може стати ще більш суворим протягом наступних 1000 років. Це станеться, якщо колапс ключової системи океанічних течій призведе до зростання числа екстремальних посух і більш тривалих сезонів.

Зазначимо, що AMOC — велика система океанічних течій в Атлантичному океані, яка переносить тепло з Південної півкулі в Північну і бере участь у регулюванні клімату Землі. Раніше вчені вже попереджали, що антропогенна зміна клімату послаблює цю потужну систему течій і навіть може призвести до критичної точки.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника в галузі океанології та атмосфери в Утрехському університеті Рене ван Вестен, насправді AMOC фактично формує нашу глобальну кліматичну систему.

Ця система течій, як відомо, пояснює відносно м'який клімат північно-західної Європи, як порівняти з півднем Канади, що знаходиться на тій самій широті. Очікується, що колапс AMOC призведе до значного зниження зимових температур по всій Європі. Але це ще не все, система течій також приносить на континент значну кількість вологи, що в майбутньому також може змінитися.

Під час дослідження вчені провели 8 симуляцій, що охоплюють понад 1000 років. Чотири симуляції імітували доіндустріальні рівні парникових газів, але вони були теоретичними, оскільки світ уже перевершив ці рівні вуглецю в атмосфері.

Чотири моделі, що залишилися, розділилися так: дві моделі розглядали, що станеться з опадами, якщо викиди вуглецю людством сягнуть піку в середині цього століття, а потім почнуть знижуватися, а також яка кількість прісної води затопить Атлантичний океан.

Коли велика кількість прісної води затоплює океан, це змінює солоність, щільність води й те, як вода переносить енергію. Моделі показують, що велика кількість прісної води в кінцевому підсумку зруйнувала всю систему течій, тоді як за меншої кількості прісної води AMOC може відновитися.

Останні дві моделі моделювали сценарій із високим рівнем викидів, у якому викиди вуглецю втричі вищі, ніж зараз. AMOC руйнувався в обох сценаріях прісної води. І все ж, за словами вчених, в умовах зміни клімату найреалістичнішими є сценарії, за яких екстремальні посухи лише збільшаться.

Водночас деякі вчені застерігають від використання теоретичних результатів дослідження для прогнозування майбутнього клімату.

