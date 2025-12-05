Уникальная возможность изучить гигантскую трещину Земли: извлечены редкие образцы керна

Исследователи впервые извлекли редкие образцы керна из разлома Грейт-Глен — это уникальная возможность изучить гигантскую линию, пересекающую Шотландию. В прошлом ученые сталкивались с трудностями, когда пытались собрать образцы.

Ученые Британской геологической службы (BGS) получили уникальную возможность изучить образцы керна горных пород, взятые из глубины разлома Грейт-Глен — крупнейшей зоны разломов Великобритании, проходящей через Шотландию, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что длина разлома составляет около 1000 километров, а его глубина составляет около 40 километров — разлом проходит от Ирландии через Шотландию до Норвегии. Невероятная глубина разлома исторически делала получение образцов почти невозможным. Ученые сталкивались с целым рядом препятствий: от озер до ледниковых отложений и гор. Однако теперь в Шотландии впервые в истории были получены образцы керна — это предоставило ученым уникальную возможность изучить, как образовалось Шотландское нагорье.

Відео дня

Отметим, что образцы керна были отобраны в рамках проекта по сохранению гидроаккумулирующей системы на участке Coire Glas на берегу озера Лох-Лохи в Хайлендсе. В результате ученым удалось извлечь более 1500 метров керна с глубины до 650 метров.

По словам геолога Ромеша Паламакумбура, они с коллегами получили уникальную возможность изучить столь глубокий разлом. Хранить редкие образцы из такой зоны разлома, к которой ранее имели доступ лишь немногие ученые — настоящая привилегия.

Авторы отмечают, что образцы керна предоставили беспрецедентную информацию не только о формировании разлома, но также и о разломах земной коры по всему земному шару. Новые данные также обеспечили новое понимание фундаментальных геологических процессов, в том числе того, как флюиды, поступающие из недр планеты, перемещаются сквозь горные породы, изменяя их прочность и поведение разломов.

Известно, что разлом Грейт-Глен образовался около 400 миллионов лет назад во время масштабного горообразования в результате столкновения древних континентальных плит. В последнее время разлом оставался почти неактивным, однако когда-то он сместился на сотни километров. Ученые считают, что понимание причин этого смещения могут помочь лучше понять активность других крупных разломов на планете.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые искали самый древний лед, а нашли нечто более любопытное: скрывалось под ледяным щитом Антарктиды.

Ранее Фокус писал о том, что из сердца Антарктиды извлекли "щепку" возрастом 1,2 миллиона лет.