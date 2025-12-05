Унікальна можливість вивчити гігантську тріщину Землі: вилучено рідкісні зразки керна

Дослідники вперше витягли рідкісні зразки керна з розлому Грейт-Глен — це унікальна можливість вивчити гігантську лінію, що перетинає Шотландію. У минулому вчені натрапляли на труднощі, коли намагалися зібрати зразки.

Вчені Британської геологічної служби (BGS) отримали унікальну можливість вивчити зразки керна гірських порід, взяті з глибини розлому Грейт-Глен — найбільшої зони розломів Великої Британії, що проходить через Шотландію, пише IFLScience.

Відомо, що довжина розлому становить близько 1000 кілометрів, а його глибина становить близько 40 кілометрів — розлом проходить від Ірландії через Шотландію до Норвегії. Неймовірна глибина розлому історично робила отримання зразків майже неможливим. Вчені стикалися з цілою низкою перешкод: від озер до льодовикових відкладень і гір. Однак тепер у Шотландії вперше в історії було отримано зразки керна — це надало вченим унікальну можливість вивчити, як утворилося Шотландське нагір'я.

Зазначимо, що зразки керна відібрали в рамках проєкту зі збереження гідроакумулювальної системи на ділянці Coire Glas на березі озера Лох-Лохі в Гайлендсі. У результаті вченим вдалося витягти понад 1500 метрів керна з глибини до 650 метрів.

За словами геолога Ромеша Паламакумбура, вони з колегами отримали унікальну можливість вивчити настільки глибокий розлом. Зберігати рідкісні зразки з такої зони розлому, до якої раніше мали доступ лише деякі вчені — справжній привілей.

Автори зазначають, що зразки керна надали безпрецедентну інформацію не тільки про формування розлому, але також і про розломи земної кори по всій земній кулі. Нові дані також забезпечили нове розуміння фундаментальних геологічних процесів, зокрема того, як флюїди, що надходять із надр планети, переміщаються крізь гірські породи, змінюючи їхню міцність і поведінку розломів.

Відомо, що розлом Грейт-Глен утворився близько 400 мільйонів років тому під час масштабного горотворення внаслідок зіткнення давніх континентальних плит. Останнім часом розлом залишався майже неактивним, проте колись він змістився на сотні кілометрів. Учені вважають, що розуміння причин цього зміщення можуть допомогти краще зрозуміти активність інших великих розломів на планеті.

