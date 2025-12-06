На этих планетах жить лучше, чем на Земле: ученые объяснили почему (фото)

Кроме поисков планет, на которых мы сможем выжить, ученые ищут планеты, которые подходят для жизни еще больше, чем Земля. Ученые назвали их "суперпригодными для жизни".

Ученые уже десятки лет исследуют тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы, и подавляющее большинство из них оказалось крайне непригодным для существования форм жизни, которые мы знаем или по крайней мере можем представить, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Определенное количество планет казалось более перспективным — там могли бы жить бактерии или слизистые грибки. Лишь несколько планет имели сходство с нашей Землей, хотя каждая из них скрывает определенные факторы, которые могут все испортить.

Відео дня

В поисках жизни на других планетах

Во время исследований ученые выдвинули идею, которая выходила за пределы простого поиска двойника Земли. Они предложили концепцию "потенциально жизнепригодных экзопланет" — миров, которые могут предлагать даже лучшие условия для жизни, чем наша планета.

Для оценки пригодности для жизни исследователи опирались на известные требования: наличие жидкой воды, плотная атмосфера, умеренные температуры и скалистое ядро, которое не разрушается под действием экстремального давления.

Стабильность выше перечисленных факторов крайне важна; мир с резкими перепадами температур или нестабильной орбитой не смог бы поддерживать жизнь достаточно долго, чтобы появились сложные формы.

Приблизительное сравнение размеров Kepler-442b (слева) с Землей. Фото: Википедия

Помимо вышеупомянутых основных характеристик, некоторые другие считаются желательными. Например, сочетание суши и моря кажется лучше, чем планета, на которой преобладает одно из них.

Предположение, что где-то может быть планета пригоднее Земли, звучало странно, особенно учитывая разнообразную природу (от тропических лесов, коралловых рифов до богатых питательными веществами океанов).

Однако в 2014 году доктор Рене Геллер из Университета Макмастера и доктор Джон Армстронг из Университета штата Вебер выдвинули гипотезу, что где-то в безграничном космосе могут существовать миры с еще более разнообразной жизнью.

Они предположили, что эти планеты могут превзойти Землю по количеству видов или по общей биологической массе, заслужив название "суперпригодных для жизни".

Исследователи также указали, что оранжевые карлики или звезды главной последовательности класса K, которые являются несколько более холодными и менее массивными, чем Солнце, обеспечивают длительную стабильность. А это позволяет жизни процветать и развиваться гораздо дольше.

Художественное представление о возможном виде суперпригодной для жизни планеты Фото: Википедия

В отличие от меньших и более нестабильных звезд типа M, звезды типа K достаточно горячие, чтобы удерживать планеты на комфортном расстоянии и не подвергать их частому вредному воздействию вспышек. Меньше ультрафиолетового излучения от оранжевых звезд также уменьшило бы зависимость планеты от озонового слоя, который легко повреждается.

Еще один фактор — размер планеты. Геллер и Армстронг отметили, что планета с радиусом примерно на 20-30 процентов больше Земли могла бы поддерживать большую площадь для экосистем. В то же время она не будет создавать настолько сильной гравитации, которая ограничивала бы движение или слишком сильно влияла на геологические процессы.

Нашли ли мы суперпригодные планеты?

Короткий ответ — мы не знаем. Наблюдения часто длились короткие периоды, а имеющиеся технологии ограничивали объем информации, которую можно было получить.

В 2020 году астрономы составили список из 24 возможных кандидатов, используя доступные на то время данные. Однако важно отметить, что в то время 22 из 24 планет в списке даже не были классифицированы как планеты. С тех пор количество известных экзопланет значительно возросло, поэтому потенциально сейчас список больше.

Важно

Лайфхак для шпионов: голос человека можно изменить, но есть нюанс

Большинство из них попали в этот список благодаря тому, что вращаются вокруг звезд, которые старше и холоднее Солнца, а многие из них также больше по размеру. Однако эти преимущества мало что значат, если температуры несоответствующие, или даже горячее, если их атмосфера похожа на земную.

Кроме того, многие из них имели радиус, почти вдвое больший земного — то есть значительно больше, чем определенный исследователями идеальный вариант.

На данный момент мы можем сказать лишь одно: нам удалось найти несколько миров, которые могут оказаться чрезвычайно пригодными для жизни. Но даже среди них лишь единицы существуют наверняка — и ни один не доказано имеет те характеристики, которые делали бы его действительно идеальным.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в месте создания новых звезд в нашей галактике непонятное ультрафиолетовое излучение.

Также Фокус писал о том, что на Солнце возникла мощная вспышка класса X и пострадал целый континент. В первый день декабря Солнце снова проявило свою активность. Космические аппараты NASA зафиксировали вспышку класса X1.9.