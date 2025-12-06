На цих планетах жити краще, ніж на Землі: вчені пояснили чому (фото)

Окрім пошуків планет, на яких ми зможемо вижити, вчені шукають планети, які підходять для життя ще більше, ніж Земля. Вчені назвали їх "суперпридатними для життя".

Учені вже десятки років досліджують тисячі планет за межами нашої Сонячної системи, і переважна більшість з них виявилася вкрай непридатною для існування форм життя, які ми знаємо або принаймні можемо уявити, пише IFLScience.

Певна кількість планет здавалася перспективнішою — там могли б жити бактерії або слизові грибки. Лише декілька планет мали схожість із нашою Землею, хоча кожна з них приховує певні фактори, які можуть все зіпсувати.

У пошуках життя на інших планетах

Під час досліджень вчені висунули ідею, яка виходила за межі простого пошуку двійника Землі. Вони запропонували концепцію "потенційно життєпридатних екзопланет" — світів, які можуть пропонувати навіть кращі умови для життя, ніж наша планета.

Для оцінки придатності для життя дослідники спиралися на відомі вимоги: наявність рідкої води, щільна атмосфера, помірні температури та скелясте ядро, яке не руйнується під дією екстремального тиску.

Стабільність вище перерахованих факторів вкрай важлива; світ з різкими перепадами температур або нестабільною орбітою не зміг би підтримувати життя достатньо довго, щоб з'явилися складні форми.

Приблизне порівняння розмірів Kepler-442b (ліворуч) із Землею Фото: Вікіпедія

Окрім вищезазначених основних характеристик, деякі інші вважаються бажаними. Наприклад, поєднання суші та моря здається кращим, ніж планета, на якій переважає одне з них.

Припущення, що десь може бути придатніша за Землю планета, звучало дивно, особливо з огляду на різноманітну природу (від тропічних лісів, коралових рифів до багатих поживними речовинами океанів).

Проте в 2014 році доктор Рене Геллер з Університету Макмастера та доктор Джон Армстронг з Університету штату Вебер висунули гіпотезу, що десь у безмежному космосі можуть існувати світи з ще різноманітнішим життям.

Вони припустили, що ці планети можуть перевершити Землю за кількістю видів або за загальною біологічною масою, заслуживши назву "суперпридатних для життя".

Дослідники також вказали, що помаранчеві карлики або зорі головної послідовності класу K, які є дещо холоднішими й менш масивними, ніж Сонце, забезпечують тривалу стабільність. А це дозволяє життю процвітати і розвиватися набагато довше.

Художнє уявлення про можливий вигляд суперпридатної для життя планети Фото: Вікіпедія

На відміну від менших і нестабільніших зірок типу M, зорі типу K достатньо гарячі, щоб утримувати планети на комфортній відстані і не піддавати їх частому шкідливому впливу спалахів. Менше ультрафіолетового випромінювання від помаранчевих зірок також зменшило б залежність планети від озонового шару, який легко пошкоджується.

Ще один фактор — розмір планети. Геллер і Армстронг зазначили, що планета з радіусом приблизно на 20–30 відсотків більшим за Землю могла б підтримувати більшу площу для екосистем. Водночас вона не створюватиме настільки сильної гравітації, яка обмежувала б рух або надто сильно впливала на геологічні процеси.

Чи знайшли ми суперпридатні планети?

Коротка відповідь — ми не знаємо. Спостереження часто тривали короткі періоди, а наявні технології обмежували обсяг інформації, яку можна було отримати.

У 2020 році астрономи склали список із 24 можливих кандидатів, використовуючи доступні на той час дані. Однак важливо зазначити, що на той час 22 з 24 планет у списку навіть не були класифікованими як планети. Відтоді кількість відомих екзопланет значно зросла, тож потенційно зараз список більший.

Більшість з них потрапили до цього списку завдяки тому, що обертаються навколо зірок, які старші та холодніші за Сонце, а багато з них також більші за розміром. Однак ці переваги мало що значать, якщо температури невідповідні, ба навіть гарячіші, якщо їхня атмосфера схожа на земну.

Крім того, багато хто з них мав радіус, майже вдвічі більший за земний — тобто значно більший, за визначений дослідниками ідеальний варіант.

На цю мить ми можемо сказати лише одне: нам вдалося знайти кілька світів, які можуть виявитися надзвичайно придатними для життя. Та навіть серед них лише одиниці існують напевно — і жоден не доведено має ті характеристики, що робили б його справді ідеальними.

