Единственный в своем роде: в Индонезии впервые родился детеныш большой панды (фото)

Зоопарк, где родился уникальный для страны детеныш, поделился первыми снимками малыша. Смотрители сообщают, что он демонстрирует признаки хорошего здоровья.

Сотрудники зоопарка в Индонезии опубликовали фотографии первого в стране детеныша большой панды, рожденного в этой стране. Исследователи также отмечают, что детеныш выглядит хорошо и, насколько можно полагать сегодня, вполне здоров, пишет ABC News.

Детеныша родила 15-летняя самка Ху Чунь, обитающая в зоопарке Сисаруа, провинция Западная Ява, Индонезия. Отметим, исследователи считают, что появление детеныша на свет символизирует надежду, стойкость и общую приверженность Индонезии и Китая защите исчезающих видов.

По словам смотрителей, первый детеныш большой панды, рожденный в Индонезии, весьма активен, хорошо питается и демонстрирует другие признаки хорошего здоровья. Сотрудники зоопарка также опубликовали невероятно милые фото и видео малыша, на которых видно, как новорожденный находится в инкубаторе, двигается и пищит, когда мать обнимает его.

Известно, что детеныш появился на свет 27 ноября и получил имя Сатрио Виратаму, однако сокращенно смотрители называют его Рио. Имя малыша, по словам сотрудников зоопарка, символизирует надежду и стойкость вида. К слову, имя малыша было объявлено президентом Индонезии Прабово Субианто. Он также показал фотографию детеныша.

Исследователи отмечают, что сегодня состояние Рио оценивается как стабильное: он демонстрирует признаки хорошего здоровья — его речь громкая, кормление эффективно и ученые фиксируют стабильный набор веса. Ожидается, что в ближайшие несколько недель у него наладится терморегуляция, отрастет мех, он откроет глаза и будет больше двигаться.

Отметим, что взрослые панды, Цай Тао и Ху Чунь, прибыли в Индонезию в 2017 году в рамках 10-летнего сотрудничества с Китаем по охране природы. Они живут в вольере, построенном специально для них в парке примерно в 70 километрах от Джакарты.

К слову, панды считаются неофициальным талисманом Китая, а передача животных в зарубежные зоопарки часто рассматривается властями как "пандовая дипломатия". Увы, большие панды испытывают трудности с размножением, а потому рождение детенышей является столь важным событием. В их единственных местах обитания в дикой природе в китайских провинциях Сычуань, Шэньси и Ганьсу обитает менее 1900 больших панд.

