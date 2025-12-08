Єдиний у своєму роді: в Індонезії вперше народилося дитинча великої панди (фото)

Зоопарк, де народилося унікальне для країни дитинча, поділився першими знімками малюка. Доглядачі повідомляють, що він демонструє ознаки доброго здоров'я.

Співробітники зоопарку в Індонезії опублікували фотографії першого в країні дитинчати великої панди, народженого в цій країні. Дослідники також зазначають, що дитинча має гарний вигляд і, наскільки можна вважати сьогодні, цілком здорове, пише ABC News.

Дитинча народила 15-річна самка Ху Чунь, що мешкає в зоопарку Сісаруа, провінція Західна Ява, Індонезія. Зазначимо, дослідники вважають, що поява дитинчати на світ символізує надію, стійкість і загальну прихильність Індонезії та Китаю до захисту видів, що зникають.

За словами доглядачів, перше дитинча великої панди, народжене в Індонезії, вельми активне, добре харчується і демонструє інші ознаки доброго здоров'я. Співробітники зоопарку також опублікували неймовірно милі фото і відео малюка, на яких видно, як новонароджений перебуває в інкубаторі, рухається і пищить, коли мати обіймає його.

Відомо, що дитинча з'явилося на світ 27 листопада й отримало ім'я Сатріо Віратаму, проте скорочено доглядачі називають його Ріо. Ім'я малюка, за словами співробітників зоопарку, символізує надію і стійкість виду. До слова, ім'я малюка було оголошено президентом Індонезії Прабово Субіанто. Він також показав фотографію дитинчати.

Дослідники зазначають, що на сьогодні стан Ріо оцінюють як стабільний: він демонструє ознаки хорошого здоров'я — його мовлення гучне, годування ефективне і вчені фіксують стабільний набір ваги. Очікується, що в найближчі кілька тижнів у нього налагодиться терморегуляція, відросте хутро, він розплющить очі та більше рухатиметься.

Зазначимо, що дорослі панди, Цай Тао та Ху Чунь, прибули в Індонезію 2017 року в рамках 10-річної співпраці з Китаєм з охорони природи. Вони живуть у вольєрі, побудованому спеціально для них у парку приблизно за 70 кілометрів від Джакарти.

До речі, панди вважаються неофіційним талісманом Китаю, а передача тварин у закордонні зоопарки часто розглядається владою як "пандова дипломатія". На жаль, великі панди зазнають труднощів із розмноженням, а тому народження дитинчат є настільки важливою подією. У їхніх єдиних місцях проживання в дикій природі в китайських провінціях Сичуань, Шеньсі й Ганьсу мешкає менше ніж 1900 великих панд.

