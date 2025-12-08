Ученые "послушали" ракушки возрастом 6000 лет: какие звуки они услышали (видео)

В новом исследовании ученые извлекли из древних ракушек поразительные звуки, указывающие на то, как их применяли в древности. Чем исследователей так удивили эти звуки.

Археологи Микель Лопес-Гарсия и Маргарита Диас-Андреу из Барселонского университета провели творческий эксперимент: подняли древние раковины возрастом 6000 лет и подули в них. Результаты исследования оказались куда более поразительными, чем можно было бы предположить — древние ракушки, найденные на неолитических археологических памятниках, вероятно, служили инструментом для создания чрезвычайно громкого звука, пишет Science Alert.

Ученые обнаружили, что древние ракушки способны издавать оглушительный звук громкостью до 111,5 децибела. Для сравнения, это примерно сравнимо с автомобильным гудком или звуком бензопилы. Исследователи полагают, что древние люди, жившие на территориях Каталонии, где были найдены эти ракушки, могли использовать их в качестве средства дальней сигнализации.

Отметим, что речь идет о раковинах крупных морских улиток — конк. Это навело ученых на мысль об их возможном использовании в музыкальных или иных целях. Множество ракушек было найдено на раскопках по всей Каталонии, на северо-востоке Испании, и датируется концом V – началом IV тысячелетия до нашей эры. Археологи полагают, что эти раковины также могли использоваться для воспроизведения звука, но исследования этих конкретных предметов пока мало проводились. В новой работе ученые решили это исправить.

Археологи обнаружили, что у раковин были удалены верхушки. Это навело некоторых ученых на мысль, что они могли служить музыкальными инструментами. В ходе исследования ученые провели детальное физическое исследование 12 раковин, собранных на пяти археологических памятниках. После этого археологи попробовали подуть в раковины.

У всех 12 раковин были удалены верхушки — завитки спиральной структуры, расположенные на самом верху. Это необходимо, если раковину планируется использовать в качестве рожка — создает отверстие, через которое трубач может дуть.

Анализ также показал, что на некоторых раковинах имелись биологические следы, оставленные другими существами, такими как черви и плотоядные моллюски. Это указывает на то, что собирали раковины после того, как обитатели раковин уже вымерли, и раковины были пустыми. Другими словами, желанным артефактом была сама раковина, а не находившаяся внутри улитка, которую можно было использовать в качестве возможного источника пищи.

В результате ученые могли извлечь из всех восьми раковин, достигнув громкости более 100 децибел для семи из них. Он также извлек до трех различных тонов в двух раковинах – хотя чем выше нота, тем менее стабильным был звук.

Несмотря на то, что раковины могли издавать несколько музыкальных нот, считается, что их основным применением все же было общение на расстоянии или предупреждение о какой-либо угрозе.

