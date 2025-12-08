Учені "послухали" черепашки віком 6000 років: які звуки вони почули (відео)

У новому дослідженні вчені витягли зі стародавніх черепашок дивовижні звуки, що вказують на те, як їх застосовували в давнину. Чим дослідників так здивували ці звуки.

Археологи Мікель Лопес-Гарсія та Маргарита Діас-Андреу з Барселонського університету провели творчий експеримент: підняли стародавні черепашки віком 6000 років і подмухали в них. Результати дослідження виявилися куди більш дивовижними, ніж можна було б припустити — стародавні черепашки, знайдені на неолітичних археологічних пам'ятках, імовірно, слугували інструментом для створення надзвичайно гучного звуку, пише Science Alert.

Учені виявили, що стародавні черепашки здатні видавати оглушливий звук гучністю до 111,5 децибела. Для порівняння, це приблизно можна порівняти з автомобільним гудком або звуком бензопили. Дослідники вважають, що стародавні люди, які жили на територіях Каталонії, де було знайдено ці черепашки, могли використовувати їх як засіб дальньої сигналізації.

Зазначимо, що йдеться про раковини великих морських равликів — конк. Це наштовхнуло вчених на думку про їхнє можливе використання в музичних чи інших цілях. Безліч черепашок було знайдено на розкопках по всій Каталонії, на північному сході Іспанії, і датується кінцем V — початком IV тисячоліття до нашої ери. Археологи вважають, що ці черепашки також могли використовуватися для відтворення звуку, але дослідження цих конкретних предметів поки мало проводилися. У новій роботі вчені вирішили це виправити.

Археологи виявили, що у раковин були видалені верхівки. Це наштовхнуло деяких учених на думку, що вони могли служити музичними інструментами. Під час дослідження вчені провели детальне фізичне дослідження 12 раковин, зібраних на п'яти археологічних пам'ятках. Після цього археологи спробували подути в мушлі.

У всіх 12 черепашок були видалені верхівки — завитки спіральної структури, розташовані на самому верху. Це необхідно, якщо мушлю планується використовувати як ріжок — створює отвір, через який сурмач може дути.

Аналіз також показав, що на деяких черепашках були біологічні сліди, залишені іншими істотами, такими як черв'яки і м'ясоїдні молюски. Це вказує на те, що збирали мушлі після того, як мешканці мушель вже вимерли, і мушлі були порожніми. Інакше кажучи, бажаним артефактом була сама мушля, а не равлик, що перебував усередині, якого можна було використовувати як можливе джерело їжі.

У результаті вчені могли витягти з усіх восьми раковин, досягнувши гучності понад 100 децибелів для семи з них. Він також витягнув до трьох різних тонів у двох черепашках — хоча чим вища нота, тим менш стабільним був звук.

Попри те, що мушлі могли видавати кілька музичних нот, вважається, що їхнім основним застосуванням усе ж таки було спілкування на відстані або попередження про будь-яку загрозу.

